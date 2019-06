Monströser neuer Switch-Controller könnte das Zocken erleichtern

Der japanische Peripheriegeräte-Hersteller Hori hat einen neuen Controller für die Nintendo Switch angekündigt. Dieser hört auf den Namen Daemon X Machina, ersetzt die herkömmlichen Joy-Con und soll bereits im September erscheinen. Bislang ist die Veröffentlichung allerdings nur für Japan und Nordamerika bestätigt.

Das kostet der Controller: In den USA wird er zum Preis von 49,99 US-Dollar angeboten.

Woher stammt der Name?

Daemon X Machina ist ein kommendes Action-Spiel, das am 13. September exklusiv für die Nintendo Switch erscheint. Gekämpft wird in großen Mechs gegen feindliche Roboter. Den Trailer zum Spiel findet ihr am Ende des Artikel.