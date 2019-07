Nintendo Switch-Akku wird verbessert: Neues Modell hält 9 Stunden durch

Nintendo betreibt aktuell fleißig Switch-Modellpflege. Eine knappe Woche nach der Ankündigung des kleineren Modells Switch Lite verbessert Nintendo künftig auch das Standard-Modell der Hybrid-Konsole.

Das neue Modell trägt die Bezeichnung HAC-001(-01) und soll ab August in den Läden stehen. Das neue Modell erkennt ihr also an der Seriennummer sowie einer neuen, hauptsächlich in rot gehaltenen Verpackung.

Was ist neu? Rein äußerlich unterscheidet sich die "neue" Standard-Switch nicht von der alten, dafür hat Nintendo den inneren Werten ein Upgrade spendiert. Das macht sich hauptsächlich bei der Akku-Laufzeit bemerkbar.

2 Stunden mehr Saft: Die neue Standard-Switch hält jetzt je nach Spiel zwischen 4,5 und 9 Stunden durch. Das ältere Modell kommt auf Durchschnittswerte zwischen 2,5 und 6,5 Stunden.

Mehr Akkuleistung dank verbessertem Chip?

Wie genau Nintendo diese Mehrleistung bewerkstelligt können wir bislang nur vermuten, allerdings dürfte die höhere Akkulaufzeit an einem neuen, verbesserten Chip liegen.

Bereits nach der Ankündigung der Switch Lite in der letzten Woche waren Gerüchte aufgekommen, dass Nintendo dem Switch-Standardmodell ein Hardware-Upgrade spendieren könnte. Diese Gerüchte haben sich nun bewahrheitet.