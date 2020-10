Nintendo Switch - Neue offizielle Pokémon-Controller sehen super aus

Das Unternehmen Hori bietet euch bald Split Pad Pro Controller, Wireless Controller, Wired Controller und einen D-Pad Controller im Pokémon-Design für eure Nintendo Switch an. Die Controller sind alle offiziell von Nintendo lizenziert.

Coole Pokémon-Controller

Tolle Designs: Den Split Pad Pro Controller könnt ihr entweder mit Pikachu- oder Evoli-Design kaufen. Er wird im Handheld-Modus an die Seiten der Switch angebracht, bietet aber etwas mehr Grifffläche als die regulären Joy-Cons. Daher sollte er sich besonders für Prügelspiele, wie zum Beispiel Pokémon Tekken DX, eignen.

Den D-Pad-Controller könnt ihr nur im Handheld-Modus benutzen. Er ist schwarz mit goldenen Pokémon-Symbolen darauf. Genau dieses Design bietet auch das Wirless Horipad. Das Horipad mit Kabel dagegen ist entweder in Schwarz mit goldenen Bildchen oder in einem niedlichen Design gehalten, das Pikachu und Evoli zeigt. Bedenkt, dass der Wireless Controller nicht über ein Rumble-Feature verfügt und auch keine Amiibos unterstützt.

Sucht nach einer schönen Möglichkeit, eure Nintendo Switch angemessen zu verstauen? Dann könnt ihr euch eines von zwei Vault Cases im Pokémon-Design zulegen.

Die US-Preise sehen folgendermaßen aus:

Split Pad Pro Controller - $58,99

D-Pad-Controller - $24,99

Wireless Horipad Controller - $49,99

Wired Horipad Controller - $24,99

Vault Cases - $19,99

Vorbestellungen sollten in Deutschland schon in Kürze möglich sein. Die deutschen Preise werden sich wohl in einem ähnlichen Rahmen wie in den USA bewegen. Die Controller sollten innerhalb der kommenden Woche verfügbar sein. Ein genaues Datum ist aktuell noch nicht bekannt.

Was sagt ihr zu den neuen Pokémon-Controllern von Hori? Gefallen sie euch?