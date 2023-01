Nintendo Switch OLED: Jetzt günstig im Bundle mit Zelda Skyward Sword kaufen

Bei Otto könnt ihr gerade ein Bundle mit der Nintendo Switch OLED und dem Spiel The Legend of Zelda: Skyward Sword HD günstig im Angebot bekommen. Für beides zusammen bezahlt ihr nur noch 349€. Einzeln kostet Skyward Sword bei Otto derzeit 49,99€, auch bei anderen Händlern gibt es das Action-Aventure nicht viel günstiger (bei Amazon etwa für 47,99€). Zieht man den Wert des Spiels ab, bleiben für die Konsole also noch ungefähr 300€ übrig. So günstig bekommt ihr sie laut Vergleichsplattformen einzeln gerade nirgendwo.

Das Angebot gilt nur für die weiße Version der Nintendo Switch OLED. Otto macht bislang keine Angaben dazu, wie lange es noch gültig ist. Zum Verkaufspreis kommen noch 2,95€ für den Versand dazu, es sei denn, ihr verfügt über Otto Up Plus oder könnt den Rabatt für Neukund*innen von Otto Up nutzen.

Was ist The Legend of Zelda: Skyward Sword HD?

Bei The Legend of Zelda: Skyward Sword HD handelt es sich um ein Switch-Remaster des ursprünglich für Nintendo Wii erschienenen Action-Adventures. Wir übernehmen hier die Rolle des jungen Link, der sich gleich nach seinem Abschluss auf der Ritterakademie auf die Suche nach seiner verschwundenen Freundin Zelda macht. Dabei erforscht er sowohl die im Wolkenmeer verstreuten schwebenden Inseln als auch die Landschaften des Erdenlands. Das Gameplay bietet die Zelda-typische Mischung aus Erkundung, Action und Rätseln in geheimnisvollen Dungeons.

Neben der Grafik wurde bei dem Remaster auch die Steuerung stark überarbeitet. Das Original setzte noch ganz auf die Bewegungssteuerung der Wii, bei der Neuauflage ist nun auch eine traditionelle Steuerung mit Buttons möglich. Diese ist leider manchmal recht hakelig geraten, aber trotz dieser Schwäche handelt es sich nach wie vor um ein lohnenswertes Abenteuer, das Zelda-Fans auf keinen Fall verpassen sollten. In unserem Test haben wir respektable 80 Punkte vergeben. Mehr erfahrt ihr hier:

