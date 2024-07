Switch OLED im Angebot: Konsole jetzt im Mario Kart Bundle sichern und fast 100€ sparen!

Wenn ihr euch die Switch OLED bei MediaMarkt schnappt, könnt ihr gerade ein Exemplar des hochpreisigen Rennspiels Mario Kart Live gratis dazu bekommen.

Bei MediaMarkt könnt ihr gerade ein günstiges Switch-Bundle abstauben. Wenn ihr euch die Nintendo Switch OLED zum normalen Preis kauft, bekommt ihr das Spiel Mario Kart Live: Home Circuit, das mit einem ferngesteuerten Rennauto geliefert wird und einzeln derzeit 92,99€ (UVP: 129,99€) kostet, geschenkt dazu. Hier geht’s zum Deal:

Zieht man den aktuellen Wert des Spiels vom Gesamtpreis des Bundles ab, bleiben nur noch 246,01€ für die Nintendo Switch OLED übrig. Das ist ein hervorragender Preis für die Konsole, die noch immer ziemlich preisstabil ist. Aktuell ist die Switch OLED laut Vergleichsplattformen einzeln nirgendwo für weniger als 295,99€ zu bekommen.

Das Bundle-Angebot stammt aus den sogenannten Wochenendknallern bei MediaMarkt, die nur bis 9 Uhr am Montagmorgen laufen. Es gilt für alle Standard-Varianten der Nintendo Switch OLED. Ihr könnt euch also zwischen den Versionen in Weiß, in Neon-Rot und Neon-Blau und der Mario Edition in Rot entscheiden.

Was ist Mario Kart Live: Home Circuit überhaupt?

1:47 Mario Kart Live: Home Circuit - Trailer zu AR-Spiel für Switch

Mario Kart Live: Home Circuit ist eine Mischung aus Spielzeug und Videospiel. Reale Welt und virtuelle Spielwelt werden hier miteinander verschmolzen. Ihr bekommt ein ferngesteuertes Rennauto mit Mario am Steuer und eine Reihe von Markierungen, mit denen ihr auf dem Boden eurer Wohnung eine Strecke bauen könnt. Das Auto besitzt eine Kamera und überträgt das Bild an die Switch.

Auf dem Bildschirm der Switch seht ihr aber nicht nur den Boden eurer Wohnung, hier wird die Rennstrecke um zahlreiche virtuelle Elemente erweitert, etwa die typischen Items und Power-ups, die zu einem Mario Kart einfach dazugehören, und natürlich Streckenbegrenzungen und KI-Gegner. So könnt ihr auf eurem Wohnzimmerboden richtige Mario Kart-Rennen durchführen.

Es gibt übrigens auch eine Version von Mario Kart Live, in der ihr einen grünen Wagen mit Luigi am Steuer bekommt. Es ist sogar auch möglich, beide Mario Kart Live-Versionen miteinander zu kombinieren und mit zwei Autos rennen im Multiplayer zu fahren. Allerdings braucht man dafür zwei Switch-Konsolen. Auch die Luigi-Variante könnt ihr günstig im Bundle mit der Nintendo Switch OLED bekommen. Hier findet ihr sie:

