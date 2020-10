Mario Kart Live - Alle Infos: So funktioniert der neue Fun-Racer

Mit Mario Kart Live: Home Circuit veröffentlicht Nintendo Mitte Oktober ein höchst interessantes Spinoff der beliebten Funracer-Reihe. Denn statt ganz klassisch über rein virtuelle Strecken zu flitzen, steuert ihr bei Mario Kart Live ferngesteuerte Spielzeugautos durch eure Wohnung, seht dabei deren Perspektive durch eine darin verbaute Kamera und könnt selbst Strecken bauen. Was der Titel genau zu bieten hat, konnten wir uns kürzlich in einer ausführlichen Nintendo-Präsentation anschauen.

Um Mario Kart Live: Home Circuit spielen zu können, benötigt ihr folgendes:

Wichtig: Wenn ihr im Multiplayer zocken wollt (bis zu vier Teilnehmer*innen sind möglich), benötigt jeder ein eigenes Kart sowie ein eigenes Switch-System.

Und damit kann es auch schon losgehen. In jedem Starter-Set findet ihr folgende Inhalte:

Wenn ihr die Mario Kart Live-Software startet, werdet ihr gebeten euer Kart mit dem Spiel zu verbinden. Das funktioniert über einen QR-Code, den ihr mit der Kamera des Karts abscannt. Danach ist der Flitzer mit der Konsole gekoppelt.

Anschließend folgt ein kurzes Tutorial, in dem ihr euch mit der Steuerung des Karts vertraut macht. Die Aktionen sind Mario Kart-typisch überschaubar, es gibt Beschleunigen, Bremsen und rückwärts fahren, Extra-Einsatz und eine Hupe. Witzige Idee: Zum Abschluss des Tutorials werdet ihr gebeten, ein Foto von euch zu machen, welches dann auf einen virtuellen Führerschein gepappt wird.

Danach geht es an den Streckenbau. Die vier im Starterset enthaltenen Tore platziert ihr beliebig in eurer Wohnung und fahrt diese dann nach und nach mit eurem Kart ab, bis ihr einen fertigen Rundkurs habt. Danach lässt sich der Kurs dann gegen ein paar Koopalinge ausprobieren.

Kein Online-Multiplayer: Eine Online-Multiplayer-Komponente ist laut einem Nintendo-Verantwortlichen nicht geplant, unter anderem wegen der sehr schwierigen technischen Umsetzung.

Schwierigkeitsgrade: Wie in der Mario Kart-Serie üblich, gibt es unterschiedliche Schwierigkeitsgrade, die in cc angegeben werden. Insgesamt gibt es vier Stufen (50cc, 100cc, 150 cc und 200cc) 50 ist dabei die einfachste/langsamste Variante, 200cc die schnellste. 150 und 200 werden erst freigeschaltet, wenn ihr alle 50er und 100er-Cups geschafft habt.

Cool: Die Auswahl der cc-Klasse wirkt sich direkt auf die Geschwindigkeit der ferngesteuerten Autos aus. Je schneller die cc-Klasse, desto flotter sind auch die RC-Cars in eurer Wohnung unterwegs.

Wenig überraschend funktioniert auch dieses Mario Kart wie seine zahlreichen Vorgänger. Mit Luigi oder Mario flitzt ihr über die Strecke, sammelt Extrawaffen ein und versucht, möglichst als erster durchs Ziel zu kommen.

Bei den Extrawaffen gibt es viele alte Bekannte wie Schildkrötenpanzer, Bomben oder Pilze, aber auch einige neue Items wie einen Sturm. Ja, richtig gelesen.

Der Clou: Viele der Items haben einen Effekt auf die echten RC-Karts. Werdet ihr von einem roten Panzer getroffen, bleibt euer Kart etwa kurz stehen, beim Sturm wird das Kart nach links oder rechts gezogen und ihr müsst gegenlenken. Das sah in der Präsentation schon extrem witzig aus.

Falls ihr euch jetzt übrigens immer noch nicht klar sein solltet, wie ihr euch Mario Kart Live: Home Circuit vorstellen müsst, legen wir euch den Ankündigungstrailer ans Herz:

Pfiff kommt neben den Extrawaffen auch durch andere, anpassbare Elemente ins Spiel. Denn die Tore, die ihr während des Rennens durchfahrt, lassen sich von euch unter anderem mit vielen Fallen oder anderen Extras versehen. In der Präsentation sehen wir unter anderem:

Die Position der Elemente lässt sich im Editor zudem noch genauer festlegen (z.B. auf die linke oder rechte Seite eines Tores). Dadurch ergeben sich etliche Möglichkeiten für Hindernisse und fiese Fallen.

Und natürlich könnt ihr auch auf der "echten" Strecke Hindernisse aufstellen, die dann umfahren werden müssen. Der Kreativität sind hier zumindest auf dem Papier keine Grenzen gesetzt.

Auf den Strecken könnt ihr Münzen sammeln, die ab einer bestimmten Anzahl dann Boni freischalten:

Die Kart-Varianten beziehen sich natürlich auf die virtuelle Version, zudem sind die freischaltbaren Skins/Outfits rein optischer Natur und haben keine spielerischen Auswirkungen.

Während der knapp einstündigen Präsentation gab es noch eine Reihe weiterer interessanter Beobachtungen, außerdem konnten wir Fragen stellen.

Mario Kart Live: Home Circuit erscheint am 16. Oktober 2020.

Tobias Veltin

"Was für ein geniales Konzept" Exakt das war mein Gedanke bei der Ankündigung von Mario Kart Live: Home Circuit. Quasi sofort war ich von der Idee fasziniert, Spielzeugautos über den Augmented Reality-Ansatz mit einem Switch-Spiel zu verbinden. Und während der Nintendo-Präsentation habe ich festgestellt, dass diese Faszination nicht unberechtigt ist. Im Gegenteil, Nintendo hat sich viele Gedanken darüber gemacht, das Mario Kart-Spinoff nicht wie ein Gimmick, sondern tatsächlich wie ein echtes Mario Kart wirken zu lassen.



Die anpassbaren Tore beispielsweise sind eine clevere Idee, das Setup ist simpel und die Auswirkungen von virtuellen Items auf die echten Karts sehr cool. Grundsätzlich sieht das also nach einem Riesenspaß aus, was sich aber noch nicht vollständig überprüfen lässt. Denn dafür müssen wir erst wirklich Hand an das Spiel und die Karts legen können. Dann lassen sich auch noch Fragen wie die nach der Akkulaufzeit der Karts oder dem Langzeitspaß beantworten. Das innere Kind in mir hat Nintendo mit Mario Kart Live: Home Circuit jedenfalls einmal mehr geweckt.