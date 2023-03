Nintendo Switch OLED jetzt günstig bei Amazon kaufen: Seid schnell, es sind nur noch wenige verfügbar!

Da wird selbst Mario verrückt: Die Nintendo Switch OLED gibt es gerade günstig bei Amazon!

Nintendo Switch Fans, aufgepasst: Jetzt sind eure Mario Kart Kenntnisse gefragt! Wer von euch kommt am schnellsten ins Ziel? Bei Amazon gibt es gerade die Nintendo Switch OLED super günstig im Angebot. Aber Achtung: Es sind nur noch wenige verfügbar, daher solltet ihr jetzt schnell zugreifen!

Die reduzierte Nintendo Switch OLED kostet euch derzeit nur 317,90€ anstatt der ursprünglichen 369,99€! Damit spart ihr knapp 15%, es ist aber gerade auch ein sehr günstiger Preis für die Nintendo Konsole.

Das Angebot ist von einem Marktplatzhändler bei Amazon. Da bisher aber nur gute Bewertungen gegeben worden sind, müsst ihr euch hierbei keine Gedanken machen. Es erwarten euch aber 12€ Versandkosten.

Wenn ihr in nächster Zeit also Nintendo Switch Spiele zocken wollt, dann solltet ihr unbedingt schnell bei diesem Amazon Angebot zuschlagen!

Was macht die Nintendo Switch OLED aus?

Das sind die beiden Features, die die Nintendo Switch OLED vor allem ausmachen: der 7-Zoll-Bildschirm und die intensiven Farben!

Die Nintendo Switch OLED ist zwar in etwa genauso breit und hoch wie die klassische Nintendo Switch Konsole, sie besitzt aber einen größeren Bildschirm. Genauer gesagt ist hier von einem 7-Zoll-OLED Bildschirm die Rede. Dadurch werden euch intensivere Farben mit hohem Kontrast ermöglicht.

Zudem hat das OLED Modell einen breiteren Aufsteller für den Tisch-Modus, eine neue Station mit LAN-Anschluss sowie 64 GB internen Speicher. Ihr könnt den Speicher aber natürlich jederzeit mit einer kompatiblen microSD Card erweitern.

Die Nintendo Switch OLED versorgt euch aber auch mit einer verbesserten Tonqualität. Mit den integrierten Lautsprechern wird der Sound auf ein hochwertiges Level gehoben.

Wenn ihr also vorhabt, das neue Zelda: Tears of the Kingdom zu spielen, könnt ihr mit dieser Konsole absolut nichts falsch machen und seid bestens vorbereitet, euch in euer neues Zelda Abenteuer zu stürzen!

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

2:18 The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - Neues Gameplay und Story-Hinweise im Trailer

Was uns in dem neuen Zelda Teil Tears of the Kingdom genau erwarten wird, ist bisher ungewiss. Es sind jedoch bislang einige Gerüchte entstanden: Der neueste Teil der Zelda Reihe soll an den Vorgänger Breath of the Wild nahtlos anknüpfen. Die Hauptaufgabe von Zelda und Link wird dementsprechend sein, Hyrules wiederaufzubauen.

Hier wartet jedoch eine neue Bedrohung auf die Helden: Der Bösewicht wird wie im Vorgänger nicht Ganondorf sein. In Zelda: Tears of the Kingdom wird es einen komplett neuen Schurken geben, den es zu bezwingen gilt!

Auch gibt es mehrere Fan-Theorien, die vermuten, dass Zelda erneut entführt wird. Bisher gibt es hierzu jedoch keine weiteren oder offiziellen Infos.

Schaut doch in die detaillierte Übersicht von GamePro Redakteur Dennis Michel, wenn ihr immer auf dem neusten Stand zu The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom sein wollt: