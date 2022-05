Bei Otto könnt ihr gerade die Nintendo Switch OLED im Bundle mit dem gerade erst erschienenen Nintendo Switch Sport im Angebot bekommen, und zwar für 374,99 Euro. Das Angebot läuft nur noch bis morgen und gilt ausschließlich für die weiße Version der Switch OLED. Falls ihr seit mindestens zwei Jahren nichts mehr bei Otto bestellt habt, könnt ihr euch noch 15 Euro zusätzlichen Rabatt sichern. Hier kommt ihr zum Deal:

Einzeln kostet die Nintendo Switch OLED gerade 349,99 Euro, womit Otto bereits zu den günstigeren Anbietern gehört. Nintendo Switch Sports liegt bei 49,99 Euro. Riesig ist der Bundle-Rabatt also nicht, aber angesichts des Umstandes, dass die Nintendo Switch OLED noch vor wenigen Monaten ziemlich schlecht verfügbar war, ist es schon schön, die Konsole überhaupt in einem Sonderangebot zu sehen.

Falls ihr jedoch auch mit der normalen Switch zufrieden seid, könnt ihr diese bei MediaMarkt deutlich günstiger im Bundle mit Nintendo Switch Sports bekommen, nämlich für 311 Euro. Ihr findet das Bundle auf der Produktseite der Nintendo Switch, wenn ihr etwas nach unten scrollt:

Was ist Nintendo Switch Sports?

Nintendo Switch Sports ist ein Sportspiel ganz im Stil des berühmten Wii Sports, in dem ihr mithilfe der Bewegungssteuerung der Joy-Con Controller in sechs verschiedenen Sportarten antretet. Zur Auswahl stehen Fußball, Tennis, Bowling, Volleyball, Badminton und Chanbara. Bei Letzterem handelt es sich um eine Art Schwertkampf. Dem Spiel liegt in der von Otto angebotenen Version ein Beingurt bei, in den ein Joy-Con gesteckt wird. Dadurch können beim Fußball eure Beinbewegungen erfasst werden.

16 3 Mehr zum Thema Nintendo Switch Sports im Test: Ein würdiger Wii Sports-Nachfolger

Im Gegensatz zu dem ebenfalls Switch-exklusiven Ring Fit Adventure geht es bei Nintendo Switch Sports weniger ums Ausdauertraining und mehr um den Spaß und das gemeinsame Spielen. Alle enthaltenen Sportarten könnt ihr auch im Multiplayer spielen, wobei die maximale Spielerzahl je nach Sportart variiert.