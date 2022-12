Nintendo Switch OLED: Jetzt mit dem neuen Mario + Rabbids günstig im Angebot kaufen

Bei Otto könnt ihr euch gerade die Nintendo Switch OLED günstig im Bundle mit dem erst zwei Monate alten Exklusivhit Mario + Rabbids: Sparks of Hope schnappen. Für beides zusammen zahlt ihr nur noch 359€. Einzeln kostet das Spiel derzeit bei Otto 49,99€, dementsprechend bleibt für die Konsole noch ein Preis von 309,01€ übrig. Das ist ziemlich günstig, laut Vergleichsplattformen bekommt ihr die Nintendo Switch OLED derzeit einzeln jedenfalls nirgendwo sonst zu so einem guten Preis. Hier geht’s zum Deal:

Einen Haken hat die Sache allerdings: Zu Weihnachten wird die Konsole nicht mehr bei euch ankommen, ihr müsst mit einer Lieferzeit von etwa zwei Wochen rechnen. Außerdem gibt es das Bundle ausschließlich mit der weißen Version der Nintendo Switch OLED. Laut den derzeitigen Angaben auf der Shopseite ist das Angebot noch bis Ende des Monats gültig, es könnte aber natürlich auch schon früher ausverkauft sein.

Wie gut ist Mario + Rabbids: Sparks of Hope?

10:14 Mario + Rabbids: Sparks of Hope - Test-Video zum Switch-Taktikspiel

Sparks of Hope ist ein würdiger Nachfolger für den Taktikhit Mario + Rabbids: Kingdom Battle und hat in unserem GamePro-Test ansehnliche 84 Punkte bekommen. Am Kern des Gameplays hat sich wenig geändert: Nach wie vor treten Mario und seine Freunde gemeinsam im Team mit den Rabbids aus dem Hause Ubisoft in spannenden Rundentaktikkämpfen gegen ihre Feinde an. Dabei müssen wir die individuelle Spezialfähigkeiten unserer Charaktere nicht nur klug ausnutzen, sondern auch geschickt miteinander kombinieren, um auf dem Schlachtfeld den Sieg zu erringen.

Neu ist das Szenario: Statt wie gewohnt das Pilzkönigreich zur retten, eilen wir diesmal den sogenannten Sparks zu Hilfe. Dabei handelt es sich um niedliche, sternenförmige Wesen, die uns auch im Kampf unterstützten. Außerdem ist Sparks of Hope mit seinen neuen Skilltrees ein gutes Stück komplexer geraten als der Vorgänger, auch der Umfang ist größer geworden. Grafisch wurde ebenfalls einiges verbessert.

Mehr über Mario + Rabbids: Sparks of Hope erfahrt ihr hier:

10 3 Mehr zum Thema Mario + Rabbids: Sparks of Hope im Test