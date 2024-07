Nintendo Switch OLED jetzt günstig wie die normale Switch! Konsole nur bis Montag zum Top-Preis sichern

Ihr wollt die Nintendo Switch OLED günstig abstauben? Dann braucht ihr nicht bis zum Amazon Prime Day zu warten!

MediaMarkt hat einen großen Sale gestartet, durch den ihr bis zum 15. Juli 15 Prozent Extra-Rabatt auf eine riesige Auswahl an teils ohnehin schon reduzierte Technik-Produkte bekommt, wenn ihr euch kostenlos bei myMediaMarkt anmeldet. Gerade im Gaming-Bereich führt das zu einigen günstigen Schnäppchen, zum Beispiel bei der Nintendo Switch OLED:

Durch Rabatt wird der Preis der Konsole von 329€ auf 279,65€ reduziert, wodurch die Switch OLED auf dem Preisniveau der normalen Switch liegt, die bei MediaMarkt aktuell 279€ kostet. Das Angebot gilt für alle drei Standard-Farbversionen der Switch OLED, also für die Varianten in Neon-Rot und Neon-Blau, in Weiß und in Rot.

Mit der aktuellen Aktion will MediaMarkt vermutlich schon vorab dem Amazon Prime Day 2024, der am 16. und 17. Juli stattfindet, den Wind aus den Segeln nehmen. Wir rechnen damit, dass der Händler in den nächsten Tagen sogar noch mit weiteren günstigen Gaming-Angeboten nachlegen wird. Es ist deshalb eine gute Idee, neben Amazon auch MediaMarkt im Auge zu behalten:

Wird die Nintendo Switch OLED am Amazon Prime Day noch günstiger?

Der Amazon Prime Day könnte uns einige günstige Switch-Angebote bescheren. Ob es die Switch OLED noch günstiger geben wird, ist aber eher fraglich.

Bislang wissen wir noch nicht mal mit Sicherheit, ob es die Nintendo Switch OLED überhaupt am Prime Day günstiger geben wird. Die Chancen stehen aber immerhin ziemlich gut, unter anderem deshalb, weil sich Amazon in letzter Zeit mit echten Schnäppchenpreisen bei der Konsole zurückgehalten hat. Mehr dazu erfahrt ihr hier:

Es würde uns allerdings überraschen, wenn Amazon die Switch OLED noch viel günstiger anbieten würde als aktuell MediaMarkt. Die Konsole verkauft sich schlicht noch immer zu gut, als dass der Händler es nötig hätte, sie zu Spottpreisen zu verschleudern. Unser Tipp wäre deshalb, dass ihr die Nintendo Switch OLED am Prime Day bestenfalls zu einem ähnlichen Preis bekommt. Bei den großen Amazon-Sales der letzten Jahre gab es jedenfalls keine besseren Angebote.

Nintendo Switch OLED vs. normale Switch

Vor allem dann, wenn ihr im Handheld-Modus spielen wollt, solltet ihr auf jeden Fall zur Nintendo Switch OLED greifen.

Die Switch OLED zeichnet sich, wie der Name schon sagt, vor allem durch ihr OLED-Display aus, das einen fantastischen Kontrast bietet und noch dazu mit 7 statt 6,1 Zoll ein gutes Stück größer ist als jenes der normalen Switch. Wenn ihr die Konsole oft im Handheld-Modus verwendet, würde sich der Kauf der Switch OLED deshalb sogar dann lohnen, wenn es die ältere Version deutlich günstiger gäbe.

Daneben bietet die Switch OLED noch ein paar weitere Vorteile wie die doppelte Speichergröße (64 statt 32 GB), den besseren Standfuß für den Tabletop-Modus und den LAN-Anschluss an der Docking-Station. Diese Punkte wiegen allerdings nicht so schwer. Wer ohnehin fast ausschließlich im TV-Modus spielt, kann deshalb prinzipiell auch zur normalen Switch greifen. Solange es die Switch OLED ähnlich günstig gibt, macht das aber natürlich keinen Sinn.

