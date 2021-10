Switch OLED hat bereits Display-Schutzfolie und Nintendo warnt davor, sie zu entfernen

Seit zwei Tagen ist Nintendos neue Switch OLED-Konsole auf dem Markt und viele Spieler*innen können sich nun am farbintensiveren Bildschirm erfreuen. Doch einige von euch dürfte beim Auspacken ein kleines Detail aufgefallen sein, das für die Sicherheit im Umgang mit eurer Nintendo Switch OLED sorgt.

Beim Auspacken der Switch OLED fällt auf, dass auf dem Bildschirm bereits eine Schutzfolie haftet. Das Standardmodell und die Switch Lite hatten diesen Schutz bislang nicht, weshalb sich viele User in den sozialen Medien darüber wunderten, ob der bereits vorhandene Displayschutz nun ausgetauscht werden muss.

Wie IGN nun durch Nintendo America erfahren hat, solltet ihr tunlichst vermeiden, den Schutz abzuknibbeln. Die Folie schützt den Bildschirm des OLED-Modells vor dem Splittern, falls euch die Konsole mal herunterfallen sollte:

Wie auf Seite 2 des Dokuments "Nintendo Switch OLED Health and Safety Information and Usage Guidelines" (in der Schachtel mit dem System enthalten) angegeben, ziehen Sie bitte nicht die Anti-Splitter-Klebefolie vom OLED-Bildschirm der Konsole ab. Nintendo verkauft eine offizielle OLED-Modell-Bildschirmschutzfolie, die auf den neuen Bildschirm passt.