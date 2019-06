Nintendo bestückt auch im Juni die Retro-Bibliothek für Abonnenten des Switch Online-Service Zugriff haben mit neuen Spielen. Im Juni sind es insgesamt drei NES-Titel, nämlich

Double Dragon 2: The Revenge

City Connection

Volleyball

Details zu den 3 NES-Titeln

Besonders erster Titel dürfte dem einigen von euch ein Begriff sein, der Sidescroller gilt als echter Prügel-Klassiker. Erstmals 1988 erschienen kämpft ihr euch allein oder im Multiplayer mit insgesamt elf Charakteren durch vier Level und versucht, die Bosse am Ende jeder Stage zu erledigen.

In eine andere Kerbe schlägt City Connection. Hier steuert ihr ein Mädchen namens Clarice, das in ihrem Auto in insgesamt zwölf Stages alle Straßen anmalen muss, in dem sie darüber fährt. Fahnenschwenkende Katzen und Polizeiautos machen ihr dabei das Leben schwer.

Und Volleyball schließlich ist...naja, Volleyball. Die NES-Umsetzung des gleichnamigen Sports hat logischerweise dieselben Regeln, ihr könnt dabei als eine von insgesamt 8 Nationen spielen und auswählen, ob ihr lieber mit einem Herren- oder einem Damenteam spielen wollt.

Die drei NES-Spiele sind ab dem 12. Juni verfügbar.