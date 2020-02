Nintendo Switch Online: Schnappt euch im Februar 4 neue Gratis-Games

Abonnenten von Nintendo Switch Online bekommen im Februar vier neue Spiele. Wie bekannt, handelt es sich dabei um alte Klassiker der NES- und SNES-Ära. Wir stellen euch die Spiele hier im Artikel kurz vor.

Das sind die neuen Switch-Online-Spiele im Februar 2020:

Ab wann sind die Spiele verfügbar? Herunterladen könnt ihr euch die Titel ab dem 19. Februar 2020.

