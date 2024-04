Holt euch diese 3 neuen Gratis-Spiele für Nintendo Switch dank Switch Online - eines davon ist ein echter Action-Klassiker

Es gibt mal wieder neue Gratis-Spiele für Nintendo Switch Online.

Wer ein Nintendo Switch Online-Abo hat, kann sich monatlich über "neue" Spiele freuen. Der Klassiker-Katalog aus NES, SNES- und Game Boy-Titeln wird stetig erweitert. Abseits der Abogebühren habt ihr keine weiteren Kosten für die Spiele und könnt sie so lange zocken, wie ihr möchtet.

Seit dem heutigen 12. April sind laut Nintendo nun drei weitere SNES-Spiele im Service:

Super R-Type

Amazing Hebereke

Wrecking Crew '98

Das sind die drei neuen Gratis-Spiele bei Nintendo Switch Online

Super R-Type

War im Jahr 1991 eines der ersten Titel überhaupt, die für das damals frisch geschlüpfte Super Nintendo erschienen. An Bord eines Raumschiffs geht es in sieben Levels darum, Aliens zu bekämpfen. Das Schiff lässt sich zudem mit diversen Items verbessern und aufrüsten. Bis heute gilt der Titel als echter Action-Klassiker aus der SNES-Ära.

Amazing Hebereke

Das Ziel im Prügler aus dem Jahr 1994 ist simpel: In diversen Stages müsst ihr als knuffige Comicfigur eure Kontrahenten KO schlagen. Es gibt einen Story- sowie einen Vs.-Multiplayer-Modus, den im Original bis zu vier Personen spielen konnten. Würze kommt durch diverse Fallen und bewegliche Gegenstände in den Stages ins Spiel.

Wrecking Crew '98

Anders als der Name es vielleicht vermuten lässt, handelt es sich bei diesem Titel um ein Puzzle-Spiel, in dem farbige Panels zerstört werden müssen. Das funktioniert entweder mit einem Hammer oder dem Anordnen von drei gleichfarbigen Panels. Es gehört auch zu den unbekannteren Spielen, in denen Klempner Mario einen Auftritt hat.

Spielszenen aus allen Titeln könnt ihr euch im Trailer anschauen:

1:50 Nintendo Switch Online: Die neuen Spiele im April 2024 im Überblick

Weitere Infos zu Switch Online + Erweiterungspass

Nintendo Switch Online ist der kostenpflichtige Abodienst für Nintendos Konsole. Zu den Vorteilen gehören der Zugang zu Online-Multiplayer-Bereichen von Spielen, Cloud-Speicherstände und exklusive Angebote.

Der Erweiterungspass muss zusätzlich erworben werden und bietet Zugriff auf Titel weiterer Retro-Konsolen, darunter Nintendo 64 oder eben Sega Mega Drive.

Das sind die aktuellen Preise für Nintendo Switch Online:

1 Monat : 3,99 Euro

: 3,99 Euro 3 Monate : 7,99 Euro

: 7,99 Euro 12 Monate : 19,99 Euro

: 19,99 Euro 12 Monate Familien-Abo: 34,99 Euro

Der Erweiterungspass, der nur zusammen mit Switch Online erhältlich ist, ist folgendermaßen bepreist:

für 12 Monate : 40 Euro

: 40 Euro für 12 Monate Familien-Abo: 70 Euro

Solltet ihr nicht sicher sein, ob Switch Online etwas für euch ist, könnt ihr den Service erst einmal 7 Tage lang ausprobieren – komplett kostenlos.

Welcher der drei Titel spricht euch am meisten an und welche Spiele wollt ihr noch bei Nintendo Switch Online sehen?