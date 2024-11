Nintendo Switch Online enthüllt neues Gratis-Spiel und ihr bekommt einen legendären Game Boy-Klassiker

Das Spiel für den November 2024 wurde bekanntgegeben und ist auch direkt erschienen.

Wir nähern uns so langsam aber sicher der Weihnachtszeit. Einer von vielen guten Gründen also, ein gemütliches Jump&Run auszugraben und in Kindheitserinnerungen zu schwelgen. Nintendo liefert dafür im November 2024 passenden Nachschub für Mitglieder von Nintendo Switch Online und ergänzt die Game-Boy-Bibliothek um einen legendären Klassiker.

Donkey Kong Land ab sofort auf Nintendo Switch Online

Spiel: Donkey Kong Land

Donkey Kong Land Datum: Ab dem 22. November 2024

Nintendo hat ohne Vorankündigung direkt Donkey Kong Land für Mitglieder von Nintendo Switch Online veröffentlicht. Ihr könnt das Spiel auch schon in der Bibliothek der Game-Boy-Spiele auswählen und loszocken.

0:45 Nintendo Switch Online bringt im November 2024 einen legendären Game Boy-Klassiker zurück

Autoplay

Das erwartet euch in Donkey Kong Land: Im wunderschönen und den Handheld etwas hrruntergedampften Stil von Donkey Kong Country erwartet euch ein klassisches Jump&Run, in dem ihr tierische Gegner besiegt, Bonusräume entdeckt und Sammelkram in Form der KONG-Buchstaben sucht.

Obwohl das Spiel auf Donkey Kong Country für das SNES basiert, hat Donkey Kong Land eigene Levels sowie Welten und dürfte damit auch für Kenner*innen der Vorlage einen Blick wert sein.

Nintendo Switch Online im Überblick

Um Donkey Kong Land auf der Nintendo Switch zu zocken, benötigt ihr eine kostenpflichtige Mitgliedschaft von Nintendo Switch Online. Mehr dazu könnt ihr im Detail in unserer großen Übersicht auf GamePro lesen:

Preisübersicht des Grund-Abos:

1 Monat : 3,99 Euro

: 3,99 Euro 3 Monate : 7,99 Euro

: 7,99 Euro 12 Monate : 19,99 Euro

: 19,99 Euro 12 Monate Familien-Abo: 34,99 Euro

Im Grundabo habt ihr Zugriff auf ausgewählte Spiele für NES, SNES und Game Boy.

Preisübersicht des Erweiterungspasses:

12 Monate : 39,99 Euro

: 39,99 Euro 12 Monate Familien-Abo: 69,99 Euro

Im Erweiterungspass habt ihr zusätzlich zu den Bibliotheken der obengenannten Plattformen Zugriff auf Spiele für Nintendo 64, Sega Mega Drive und Game Boy Advance.

Probeabo: Wenn ihr euch nicht sicher seid, ob der Online-Service von Nintendo etwas für euch ist, dann könnt ihr ihn sieben Tage lang kostenlos ausprobieren.

Donkey Kong Land oder Donkey Kong Country? Habt ihr beide gezockt und falls ja, welches Spiel hat euch besser gefallen?