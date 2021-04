PAC-MAN 99 ist heute erschienen! Das neue Multiplayer-Spiel, das in die Fußstapfen des beliebten Tetris 99 tritt, steht allen, die Nintendo Switch Online abonniert haben, fortan ohne zusätzliche Kosten zur Verfügung. Andere Wege, PAC-MAN 99 zu spielen, gibt es nicht, da es sich um einen Exklusivtitel der Nintendo Switch handelt, der nur online gespielt werden kann. Hier findet ihr den Gratis-Download im Nintendo eShop:

Nintendo eShop: PAC-MAN 99 kostenlos spielen mit Nintendo Switch Online

Was ist PAC-MAN 99?

PAC-MAN 99 ist ebenso wie Tetris 99 ein Battle Royal. In Online-Matches messen sich in jeder Runde 99 Spieler aus der ganzen Welt miteinander. Je länger die Runde dauert, desto schneller und somit schwieriger wird das Spiel. Nach und nach scheiden Spieler aus, bis nur noch ein einziger Sieger übrigbleibt. Das Kern-Gameplay bleibt dabei dem Klassiker treu: Wir fressen uns durch Labyrinthe, weichen Geistern aus und sammeln Punkte. Haben wir eine Power-Pille geschluckt, können wir sogar die Geister verspeisen.

In PAC-MAN 99 schicken wir für geschluckte Geister Störer-PAC-MAN an unsere Gegner, um diese zu verlangsamen. Dabei können wir zwischen verschiedenen Taktiken wählen und zum Beispiel vorzugsweise Spieler attackieren, die ohnehin schon unter Druck stehen. Während wir in der Mitte des Bildschirms unser eigenes Spiel verfolgen, sehen wir links und rechts, wie es in den Spielen all unserer Gegner steht, und erfahren so, wer unser härtester Konkurrent ist.

Was ist Nintendo Switch Online?

Nintendo Switch Online ist ein Abo-Service, den ihr für den Online-Multiplayer der meisten Switch -Spiele braucht. Ohne Abo bleibt ihr also auf den Singleplayer oder lokale Multiplayermatches beschränkt. Auf Spiele wie PAC-MAN 99, die nur online gespielt werden, müsst ihr dementsprechend sogar ganz verzichten, sofern keine seltene Ausnahmeregelung gilt.

Nintendo Switch Online: Zu den Mitgliedschafts-Optionen

Online-Multiplayer ist aber nicht alles, was ihr mit Nintendo Switch Online bekommt. Der Service bietet diverse weitere Vorteile. Hier der Überblick:

Kostenlose NES- und SNES-Klassiker

PAC-MAN 99 und Tetris 99 sind nicht die einzigen Spiele, die ihr mit Nintendo Switch Online ohne zusätzliche Kosten spielen könnt. Ihr bekommt auch sofortigen Zugriff auf zahlreiche Nintendo-Klassiker. Enthalten sind über 50 Spiele aus der NES- und über 30 aus der SNES-Zeit. Mit dabei sind beispielsweise Super Mario Bros., The Legend of Zelda, Double Dragon, Donkey Kong Country oder Super Mario Kart. Hier findet ihr die Übersicht:

Nintendo Switch Online: Diese NES- und SNES-Klassiker kostenlos spielen

Cloud Saves

Mit Nintendo Switch Online könnt ihr eure Spielstände online in der Cloud speichern. So sind sie sicher und ihr braucht nie mehr von vorn anzufangen, ganz egal, was ihr mit eurer Switch anstellt.

Exklusive Coupons

Mit Nintendo Switch Online könnt ihr euch für 99 Euro zwei Coupons kaufen, die ihr dann für zwei Spiele aus einer großen Auswahl an Switch-Titeln einlösen könnt. Mit dabei sind beispielsweise The Legend of Zelda: Breath of the Wild, die Neuauflage von Super Mario 3D World, Animal Crossing: New Horizons oder Astral Chain. Wenn ihr euch für zwei Spiele entscheidet, die ansonsten 69,99 Euro kosten würden, könnt ihr auf diese Weise über 40 Euro sparen. Mehr dazu erfahrt ihr hier:

Nintendo Switch Online: Sparen mit exklusiven Spiele-Coupons

Exklusive Retro-Controller

Damit ihr die enthaltenen NES- und SNES-Klassiker auch stilvoll spielen könnt, können sich alle, die eine Mitgliedschaft bei Nintendo Switch Online besitzen, auch die Retro-Controller im entsprechenden Design holen. Den NES-Controller bekommt ihr im Doppelpack für 59,99 Euro, den SNES-Controller einzeln für 29,99 Euro.

Wie viel kostet Nintendo Switch Online?

Nintendo Switch Online kostet 3,99 im Monat oder 7,99 Euro für drei Monate. Besonders günstig ist das Jahresabo. Hier zahlt ihr nur 19,99 Euro, also pro Monat rund 1,67 Euro. Ebenfalls ein sehr guter Deal ist die Familienmitgliedschaft, die sich bis zu acht Accounts teilen können. Diese bekommt ihr für 34,99 Euro im Jahr. Mehr Infos zu den Abo-Optionen bekommt ihr hier:

