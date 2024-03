Ihr bekommt drei Mario-Spiele für Nintendo Switch gratis - dank Switch Online

Es kommen drei neue Spiele für Nintendo Switch Online, in denen Mario der Star ist.

Gestern feierte Nintendo mit dem rot bemützten Klempner den Mario Day. Es gab viele Ankündigungen, auf die sich Nintendo-Fans freuen dürfen. Eine der Neuheiten richtet sich an alle Abonnierende von Nintendo Switch Online. Sie können sich auf drei neue Gratis-Spiele im Abo freuen.

Mario Day: Diese neuen Spiele kommen zu Switch Online

Um welche Spiele handelt es sich? Die drei neuen Titel waren zu ihrem Release für Game Boy erhältlich. Passend zum Mario Day ist Super Mario in allen drei Spielen der Star. Auf folgende Titel können sich Abonnierende von Switch Online freuen:

In einem Video stellte Shigeru Miyamoto vor, welche Neuheiten auf Nintendo-Fans warten. Die Ankündigung zu den neuen Spielen für Switch Online ist im folgenden Video ab 2:39 zu sehen:

Wann sind die Spiele erhältlich? Die drei neuen Gratis-Titel werden morgen, am 12. März 2024, hinzugefügt. Ihr findet die Spiele dann über das rote Nintendo Switch Online-Symbol in der Leiste mit den Game Boy-Titeln.

Brauche ich den Expansion Pass für die Spiele? Keine Sorge, das Standard-Abo von Nintendo Switch Online reicht hier aus. Alle Game Boy- und Game Boy Color-Spiele sind hier mit enthalten. Solltet ihr nicht wissen, worin der Unterschied besteht, könnte euch die GamePro-Übersicht dabei helfen:

Worum geht es? Bei Dr. Mario handelt es sich um die allererste Version, die zeitgleich für Game Boy und NES erschienen ist. In dem Puzzle-Spiel müssen wir Dr. Mario helfen, einen Virus zu töten. Dazu richten wir Vitaminkapseln farblich passend zusammen. Da das Spiel damals nicht für den Game Boy Color erschien, sind die Tabletten schwarz, weiß und grau.

In Mario Golf verschlägt es die Nintendo-Truppe auf den Golfplatz. Die Game Boy Color-Version hat einen eigenen Story-Modus, in dem wir einen von vier Menschen spielen können. Wir nehmen an einer Reihe von Turnieren teil und leveln unsere Statuswerte über die Zeit.

Das Gleiche gilt für Mario Tennis: Hier gibt es ebenfalls einen eigenen Story-Modus namens Mario Tour, wodurch sich die GBC-Version stark von der N64-Version unterscheidet. Wir trainieren einen jungen Tennis-Spieler, der am Ende seiner Karriere gegen den besten Spieler aller Zeiten antritt - Mario.

Auf welches der neuen Spiele freut ihr euch am meisten?