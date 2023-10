Nintendo Switch Online bekommt 3 neue Gratis-Spiele und die passen perfekt zu Halloween

Nintendo Switch Online bekommt drei weitere Titel, die ab sofort verfügbar sind.

Auch im Oktober 2023 winken wieder einmal neue NES- und Game Boy-Spiele, die in die Bibliothek von Nintendo Switch Online aufgenommen werden. Solltet ihr ein kostenpflichtiges Abo bei dem Dienst besitzen, könnt ihr die Spiele ohne weitere Zusatzkosten zocken. Die Spiele sind für alle verfügbar, die die Grundversion von Nintendo Switch Online besitzen.

Wann erscheinen die Spiele? Die Spiele sind ab sofort im Nintendo Switch Online-Abo verfügbar. Klickt im Hauptmenü auf Nintendo Switch Online und geht auf den Reiter mit Game Boy- und NES-Titeln. Dort solltet ihr fündig werden, wenn ihr in der jeweiligen Kategorie nach unten scrollt.

Das sind die Spiele im Oktober 2023 für Nintendo Switch Online

Nintendo wird die folgenden drei Spiele für Nintendo Switch Online aufnehmen, die perfekt zu Halloween passen:

Devil World (NES)

(NES) The Mysterious Murasame Castle (NES)

(NES) Castlevania Legends (Game Boy)

In Castlevania Legends, dem dritten Teil der Reihe, müssen wir uns nämlich als Vampirjägerin Sonia Belmont durch Horden von gruseligen Kreaturen schlagen. Es ist möglich, einmal pro Level unsichtbar zu werden, um in brenzligen Situationen zu entkommen.

Devil World beinhaltet gruselige Monster in Labyrinthen. Wir spielen den heldenhaften Drachen Tamagon, der sich durch diese Labyrinthe schlagen muss. Am oberen Bildschirmrand gibt es einen Teufel, der seine Handlanger befehligt, das Labyrinth zu verschieben. So will er uns zerquetschen.

In The Mysterious Murasame Castle bekommen wir es ebenfalls mit düsteren Mächten zu tun. Jeder der vier Burgherren kam an eine dunkle Sphäre voller Macht, durch die Ninja- und Monster-Armeen beschworen wurden. Es liegt an Takamaru, einem tapferen Samurai, das Böse zu bezwingen.

Den passenden Trailer zu den neuen Spielen gibt es hier:

Brauche ich für die Spiele den Erweiterungspass? Nein, keine Sorge. Die Spiele sind schon im günstigen Abo-Modell von Nintendo Switch Online enthalten. Ihr müsst euch also nicht den teureren Erweiterungspass kaufen, um die Spiele zu genießen.

Für den Erweiterungspass gab es in diesem Monat bereits einen anderen Titel:

Die wichtigsten Informationen zu Nintendo Switch Online

Nintendo Switch Online gewährt euch Zugriff auf eine Spiele-Bibliothek mit mehreren ausgewählten NES-, SNES- und Game Boy-Klassikern. Es fallen keine zusätzlichen Kosten an, wenn ihr die Spiele zocken wollt. Außerdem benötigt ihr das Abo, um den Online-Modus von Switch-Spielen zu nutzen.

Das Grund-Abo ist in folgende Preise unterteilt:

1 Monat: 3,99 Euro

3 Monate: 7,99 Euro

12 Monate: 19,99 Euro

12 Monate Familien-Abo: 34,99 Euro

Im Gegensatz zu den originalen Versionen können die Spiele im Nintendo Switch Online-Abo jederzeit gespeichert werden. Zudem ist es möglich, mit der Tastenkombination ZL+ZR die Zeit zurückzuspulen, um Fehler zu korrigieren. Weitere Boni sind der Bildschirmfilter und das gemeinsame Spielen ohne Link-Kabel.

Wem das nicht genügt, der kann mit einem Aufpreis noch den Erweiterungspass abonnieren. Das Gesamtpaket kostet dann:

für 12 Monate: 39,99 Euro

für 12 Monate Familien-Abo: 69,99 Euro

Mit dem Erweiterungspass habt ihr Zugriff auf ausgewählte N64-, Game Boy Advance- und Sega Mega Drive-Spiele, die ihr kostenlos herunterladen könnt. Es besteht die Möglichkeit, den Abo-Dienst kostenlos für sieben Tage zu testen.

Ist für euch in diesem Monat ein Spiel dabei, auf das ihr euch freut?