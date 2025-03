Nintendo nimmt Switch Online-Mitgliedern erstmals ein Gratis-Spiel weg und das könnte erst der Anfang sein

Switch Online entfernt einen Titel aus der Bibliothek.

Die Switch Online-Bibliothek umfasst mittlerweile 315 Spiele, die ursprünglich für diverse ältere Nintendo-Konsolen erschienen sind und dank kostenpflichtigem Abo auch auf der Switch gespielt werden können. Seit 2018 fügt Nintendo in regelmäßigen Abständen neue Titel zur Klassikerbibliothek hinzu. Nun aber – nach ganzen sieben Jahren – entfernt das japanische Unternehmen einen SNES-Titel aus dem Angebot.

Novum bei Nintendo - SNES-Klassiker fliegt aus Switch Online-Abo

Um welches Spiel geht es? Um den kleinen Fußball-Titel Super Soccer, der ursprünglich 1991 zunächst in Japan und ein Jahr später auch in Europa und in den USA auf den Markt kam.

Wann wird der Titel entfernt? Am 28. März 2025.

Die Entfernung des Titels betrifft zunächst allerdings nur japanische Spieler*innen. Ob der Titel auch bei uns abwandern wird, ist bislang unklar. Womöglich wird das Spiel aufgrund auslaufender Lizenzverträge aus dem Service genommen.

Nichts ist für immer also, auch nicht bei Nintendo. Switch Online ist eben ein Online-Service wie jeder andere auch und die Entfernung des Spiels könnte ein Hinweis darauf sein, dass der japanische Konsolenhersteller in Zukunft häufiger Bonus-Spiele rotieren könnte, ähnlich wie beim Game Pass oder PS Plus.

Natürlich ist dies nur reine Spekulation, aber es ist vorstellbar, dass Nintendo in Anbetracht des nahenden Switch 2-Releases auch seinen Online-Service "modernisiert" beziehungsweise an die Konkurrenz anpasst. Doch warten wir mal ab.

Übrigens: Am 02. April, also in guten vier Wochen, stellt Nintendo die Switch 2 genauer vor und wir erfahren womöglich nicht nur das exakte Release-Datum, sondern auch den Preis. Den Enthüllungs-Trailer zur kommenden Konsole könnt ihr euch hier ansehen:

2:22 Nintendo enthüllt endlich die Switch 2 mit einem Trailer und zeigt die Konsole mit erstem Spiel

Autoplay

Alle Infos zu Switch Online

Falls ihr kein Switch Online-Abo besitzt: In unserer großen Übersicht findet ihr alles, was ihr zur Nintendo Switch Online-Mitgliedschaft sowie über den Erweiterungspass wissen müsst:

Das sind die Preise der Grund-Mitgliedschaften:

1 Monat : 3,99 Euro

: 3,99 Euro 3 Monate : 7,99 Euro

: 7,99 Euro 12 Monate : 19,99 Euro

: 19,99 Euro 12 Monate Familien-Abo: 34,99 Euro

Probeabo: Wenn ihr Nintendo Switch Online zunächst ausprobieren wollt, dann könnt ihr euch auch ein 7-tägiges Probeabo schnappen.

Und das sind die Preise, wenn ihr den Erweiterungspass haben wollt:

12 Monate : 40 Euro

: 40 Euro 12 Monate Familien-Abo: 70 Euro

Und ein wichtiger Hinweis an dieser Stelle: Den Nintendo Switch Online-Erweiterungspass könnt ihr nicht einzeln erwerben. Er ist ausschließlich im Paket mit dem standardmäßigen Switch Online-Abonnement erhältlich

Seid ihr Mitglied von Switch Online? Und mal so ganz allgemein gefragt: Wie findet ihr den Service und dessen Angebot?