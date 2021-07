Falls ihr Nintendo Switch Online abonniert habt, könnt ihr jetzt die humorvolle Krankenhaus-Simulation Two Point Hospital im Nintendo eShop herunterladen und bis zum 3. August kostenlos spielen. Dabei bekommt ihr nicht nur die Standard-Version, sondern die Jumbo Edition, die neben dem Hauptspiel vier große Erweiterungen sowie zwei DLC-Pakete enthält. Der Normalpreis liegt bei 39,99 Euro. Hier geht's zur Aktion:

Nintendo eShop: Two Point Hospital jetzt kostenlos spielen mit Nintendo Switch Online

Was ist Two Point Hospital?

Two Point Hospital ist ein Management-Spiel, in dem wir unser eigenes Krankenhaus aufbauen und verwalten. Was nach harter und trockener Arbeit klingt, ist so ziemlich das Gegenteil, denn Two Point Hospital nimmt es mit dem Realismus nicht allzu genau und konfrontiert uns stattdessen mit einer Menge fiktiver und ziemlich abgedrehter Krankheiten wie Rock-and-Roll-itis oder Kubismus. Das Spiel glänzt nicht zuletzt durch seinen leicht makaberen Humor, der auch durch die bunte Grafik im Cartoon-Stil und die niedlichen Animationen gut zur Geltung kommt.

Was das Gameplay angeht, haben wir eine ganze Menge zu tun: Wir sind für den Aufbau des Krankenhauses verantwortlich, wobei wir neben den Behandlungsräumen auch genügend Toiletten und Pausenzimmer einplanen sollten. Außerdem managen wir das Personal und sorgen dafür, dass wir für die Behandlung der seltsamsten Gebrechen gerüstet sind, wobei wir stets sowohl die Finanzen als auch den Ruf des Krankenhauses im Auge behalten müssen. Trotzdem artet Two Point Hospital nie in Stress aus. Probleme können wir zur Not ganz in Ruhe im interaktiven Pausenmodus lösen.

Wie viel kostet Nintendo Switch Online?

Falls ihr noch kein Abo habt, könnt ihr Nintendo Switch Online schon für 3,99 Euro im Monatsabo bekommen. 3 Monate gibt es für 7,99 Euro, hier spart ihr also ein Drittel im Vergleich zum Monatsabo. Noch deutlich günstiger ist das Jahresabo für 19,99 Euro, hier zahlt ihr pro Monat nur noch 1,67 Euro. Alternativ könnt ihr euch auch das Familienabo holen, das sich bis zu acht Nintendo-Accounts miteinander teilen können. Hierfür zahlt ihr nur 34,99 Euro im Jahr. Alle weiteren Infos findet ihr hier:

Nintendo Switch Online: Zu den Mitgliedschafts-Optionen

Was bietet Nintendo Switch Online?

Nintendo Switch Online ist ein Abo-Service, der eine ganze Reihe von Vorteilen bietet. Hier die Wichtigsten:

1. Online-Multiplayer

In der Regel braucht ihr ein Abo bei Nintendo Switch Online, um den Online-Multiplayer eurer Switch-Spiele nutzen zu können. Bis auf wenige Ausnahmen müsst ihr euch ohne Mitgliedschaft also mit dem Singleplayer oder lokalen Multiplayer-Matches zufrieden geben.

2. Kostenlose NES- und SNES-Klassiker

Mit Nintendo Switch Online erhaltet ihr sofort und ohne zusätzliche Kosten Zugriff auf zahlreiche Nintendo-Klassiker. Über 50 ursprünglich für NES und über 30 für SNES erschienene Spiele stehen zur Verfügung, darunter so berühmte Titel wie Donkey Kong, Super Mario Bros., The Legend of Zelda, Super Metroid oder Double Dragon. Hier findet ihr die komplette Liste:

Nintendo Switch Online: Diese NES- und SNES-Klassiker kostenlos spielen

3. Tetris 99 & Pac-Man 99

Tetris 99 und Pac-Man 99 könnt ihr nur mit Nintendo Switch Online spielen. Es handelt sich dabei um kostenlose Battle-Royale-Versionen der Klassiker, bei denen 99 Spieler:innen online gegeneinander antreten. Hier findet ihr die Spiele:

4. Cloud Saves

Mit einem Abo bei Nintendo Switch Online könnt ihr eure Spielstände online in der Cloud speicher und sie später jederzeit wieder abrufen, auch von einer anderen Konsole aus. So sind sie in Sicherheit, ganz egal, was ihr mit eurer Switch oder euren Speicherkarten anstellt.

5. Exklusive Coupons

Nur mit Nintendo Switch Online könnt ihr euch für 99 Euro zwei Coupons kaufen, die ihr dann für zwei Switch-Spiele aus einer große Auswahl einlösen könnt. Wählt ihr zwei Spiele, die normalerweise 69,99 Euro kosten würden, könnt ihr also über 40 Euro sparen.

Nintendo Switch Online: Exklusive Coupons für Switch-Spiele

6. Exklusive Retro-Controller

Mitglieder bei Nintendo Switch Online können sich exklusive Retro-Controller kaufen, mit denen sich die Nintendo-Klassiker stilecht steuern lassen. Die Controller im NES-Design bekommt ihr im 2er-Set für 59,99 Euro, den Retro-SNES-Controller könnt ihr euch einzeln für 29,99 Euro holen.

NES-Controller für Nintendo Switch Online-Mitglieder

SNES-Controller für Nintendo Switch Online-Mitglieder