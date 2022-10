Nintendo Switch: Pro Controller & Joy-Cons jetzt günstig durch geschenkte Mehrwertsteuer

Bei MediaMarkt bekommt ihr jetzt bei einer riesigen Auswahl an Produkten die Mehrwertsteuer geschenkt, was natürlich vor allem bei preisstabilen Artikeln zu sehr günstigen Angeboten führt. Zu diesen zählen zum Beispiel Controller für die Switch wie der Nintendo Switch Pro Controller oder die Joy-Con Controller. Auch das Hori Split Pad Pro, das ein hochwertiger und komfortabler Joy-Con-Ersatz fürs mobile Spielen ist, bekommt ihr günstiger. Hier der Überblick:

Der Rabatt wird im Warenkorb einberechnet. Die Aktion läuft noch bis zum 30. Oktober, also bis Sonntag. Einzelne Angebote könnten aber schon früher ausverkauft sein. Natürlich sorgt der Rabatt von rund 15,97 Prozent durch die geschenkte Mehrwertsteuer noch für viele weitere günstige Deals bei MediaMarkt. Unter anderem könnt ihr Smartphones und 4K-TVs günstig abstauben. Falls ihr eine PS5 besitzt, könnt ihr euch den Sony DualSense Controller zu einem guten Preis holen. Die Übersicht über die Aktion findet ihr hier:

Was bietet der Nintendo Switch Pro Controller?

Der Nintendo Switch Pro Controller ist die ideale Lösung für alle, die sich im TV- oder Tabletop-Modus der Switch nicht mit den Joy-Con Controllern herumschlagen wollen. Der Pro Controller liegt sehr viel besser in der Hand und funktioniert sehr präzise. Zwar gibt es auch noch viele andere kabellose Switch-Controller, die oft günstiger sind. Diesen fehlt aber meist das eine oder andere Feature des Pro Controllers wie HD-Rumble oder NFC zum Einlesen von Amiibos. Außerdem verfügt der Nintendo Switch Pro Controller über eine besonders lange Akkulaufzeit von rund 40 Stunden.

Was ist das Hori Split Pad Pro?

Das Hori Split Pad Pro dient im Handheld-Modus als Ersatz für die Joy-Con Controller. Da es über richtige Griffe verfügt und deutlich größer ist, ermöglicht es eine viel bequemere Handhaltung insbesondere für Spieler*innen mit großen Händen. Auch bei den Buttons ist es den Joy-Cons überlegen, vor allem das Steuerkreuz ist präziser. Der Nachteil des Hori Split Pad Pro ist, dass es nur angedockt an die Konsole funktioniert. Für Spiele, die man mit abgelösten Joy-Con Controllern per Bewegungssteuerung spielt, ist es also ungeeignet.

