Nintendo Switch-Sale: Bis zu 70% Rabatt auf 150 Spiele: Das lohnt sich

Nintendo hat einen kommenden Sale für den Nintendo Switch eShop mit 150 Angeboten angekündigt. Mit dabei sind Rabatte für die größten First Party-Highlights der Konsole, darunter Super Mario Odyssey und The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Am Wochenende geht's los.

Wann ist der nächste Switch-Sale?

Start: 22. November (Freitag), 15 Uhr

22. November (Freitag), 15 Uhr Ende: 1. Dezember (Sonntag), 23:59 Uhr

1. Dezember (Sonntag), 23:59 Uhr Was: Bis zu 70% Rabatt auf 150 Spiele

Alle Angebote und Spiele werden euch bereits ab dem 21. November angezeigt. Ihr könnt also schonmal eine Nacht drüber schlafen, wo und ob ihr zuschlagen werdet. Anlass des Sales ist der jährliche Black Friday, der eigentlich in Amerika am Tag nach Thanksgiving ausgerichtet wird, den jedoch auch viele Shops und Stores hierzulande als Grundlage für umfassende Rabatte nutzen.

150 Rabatte, das ist unter anderem mit dabei:

Welche Spiele lohnen sich?

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Genre: Action-Adventure

Action-Adventure Download-Größe: 20 GB

20 GB Modus: Singleplayer

Singleplayer GamePro-Wertung: 94

Worum geht's? Was die Story anbelangt, bleibt Breath of the Wild der Serie treu. Wir steuern Link, der das Land Hyrule und Prinzessin Zelda vor dem bösen Ganondorf beschützen muss. Das absolute Highlights des Spiels sind die sehr schöne Open World, die Liebe zum Detail, die spaßige Erkundung, coole Physik-Rätsel, ein abwechslungsreiches Kampfsystem und, und, und.

Für wen lohnt es sich? Das ist natürlich ein offensichtlicher Tipp, immerhin war Link's großes Switch-Abenteuer für viele ein Grund, sich überhaupt die Nintendo-Konsole zu kaufen. Solltet ihr das hervorragende Spiel bisher verpasst haben, dann können wir euch Breath of the Wild guten Gewissens ans Herz legen, gerade weil der nächste Rabatt erfahrungsgemäß noch eine ganze Weile auf sich warten lassen könnte.

Super Mario Odyssey

Genre: Jump'n'Run

Jump'n'Run Download-Größe: 6,5 GB

6,5 GB Modus: Singleplayer

Singleplayer GamePro-Wertung: 95

Worum geht's? Super Mario Odyssey bleibt dem grundsätzlichen Mario-Spielprinzip treu. Neben Hüpf- und Kletter-Passagen dreht sich hier alles um die Mütze Cappy. Sie ist als Begleiter immer dabei und lässt euch in Feinde, Freunde und manchmal sogar Gegenstände schlüpfen. So könnt ihr beispielsweise zum Gumba werden oder als riesiger Schinken durch die Welt hüpfen.

Für wen lohnt es sich? Super Mario dürfte jedem ein Begriff sein. Odyssey ist ein hervorragender Teil des Franchises und genau wie Breath of the Wild für einige Spieler der Grund, sich eine Switch zu kaufen. Solltet ihr Jump'n'Run-Gameplay auch nur ein kleines bisschen wohlgesonnen sein, könnt ihr mit Odyssey kaum etwas falsch machen.