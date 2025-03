Nintendo Direct- Shadowdrops: Alle neuen Switch-Spiele, die ihr heute sofort zocken könnt

Hier sind alle Shadowdrops von der Nintendo Direct.

Das war sie, die Nintendo Direct vom 27. März 2025. Während des 30-minütigen Livestreams gab's nicht nur eine Handvoll Neunkündigungen für die (erste) Nintendo Switch, sondern auch einige Shadowdrops, die wir hier für euch aufführen!

Alle Infos und Ankündigungen von der März 2025-Direct findet ihr in unserem Liveticker bzw. unserer Zusammenfassung:

Alle Spiele von der Nintendo Direct (März 2025), die ab heute verfügbar sind in der Übersicht

Die Shadowdrops von der heutigen Nintendo Direct im Überblick:

Disney Villains: Cursed Cafe - verfügbar ab heute im Nintendo eShop für Switch

- verfügbar ab heute im Nintendo eShop für Switch Rift of the Necrodancer - verfügbar ab heute im Nintendo eShop für Switch

- verfügbar ab heute im Nintendo eShop für Switch SaGa Frontier 2 Remastered - verfügbar ab heute im Nintendo eShop für Switch

Release, Preis, Launch-Spiele: Nintendo Switch 2 Direct findet am 02. April 2025 statt

Bei der heutigen Nintendo Direct soll's aber nicht gewesen sein, am 02. April findet eine dedizierte Nintendo Direct zur Switch 2 statt.

Mehr zum Thema Nintendo Direct zur Switch 2 im April 2025: Termin, deutsche Uhrzeit und alle weiteren Infos zum Event von Linda Sprenger

Im Zuge des Events wird der japanische Konsolenhersteller höchstwahrscheinlich nicht nur den Preis und das Release-Datum, sondern auch das Launch-Lineup der kommenden Konsole vorstellen. Dazu gehört unter anderem ein neues Mario Kart, das im Reveal-Trailer bereits gezeigt wurde.

Aktuellen Gerüchten zufolge soll der Release der Nintendo Switch 2-Launch-Spiele in drei Phasen anlaufen, angefangen mit First Party-Spielen, die direkt zum Release der neuen Konsole aufschlagen sollen. Angeblich erscheint die Switch 2 im Juni 2025, das ist aber nicht offiziell bestätigt.

GamePro.de wird das Event live begleiten und euch pünktlich mit allen wichtigen Informationen rund um die Nintendo Switch 2 und die Launch-Spiele versorgen.

Und an dieser Stelle ist wie immer die GamePro-Community gefragt: Werdet ihr euch die Shadowdrops laden und was ist eure generelle Meinung zur Nintendo Direct vom 27. März? Schreibt es uns gerne unten in die Kommentarsektion, wir sind sehr auf eure Antworten gespannt.