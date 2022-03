Bei MediaMarkt könnt ihr gerade die MicroSD SanDisk Ultra in der weißen Version mit 256 GB Speicherplatz günstig im Angebot bekommen. Die gut für Nintendo Switch geeignete Speicherkarte gibt es für nur 22 Euro. Laut Vergleichsplattformen gibt es die SanDisk Ultra gerade weder in der weißen noch in der roten Version irgendwo anders so günstig. Die weiße SanDisk Ultra mit 256 GB gab es überhaupt noch nie günstiger.

MediaMarkt macht bislang keine Angaben dazu, wie lange das Angebot noch gültig ist. Der Versand ist kostenlos.

Was taugt die SanDisk Ultra für die Nintendo Switch?

Geschwindigkeit: Die SanDisk Ultra in der weißen Version ist eine MicroSD-Speicherkarte mit einer maximale Lesegeschwindigkeit von 100 MB/s. Das ist mehr als als genug für die Nintendo Switch, die eine Lesegeschwindigkeit von mindestens 60 MB/s, besser aber von über 80 MB/s braucht. Die Schreibgeschwindigkeit der SanDisk Ultra ist zwar nicht besonders schnell, das macht beim Einsatz in der Switch jedoch kaum einen Unterschied. Falls ihr jedoch 4K-Videos aufnehmen möchtet, solltet ihr euch ein schnelleres Modell wie die SanDisk Extreme holen.

Speicherplatz: 256 GB Speicher reichen auf der Nintendo Switch für eine ganze Reihe von Spielen, und zwar auch dann, wenn es sich um große AAA-Produktionen handelt. Da der interne Speicher der Switch nur 32 GB groß ist (bei der Nintendo Switch OLED: 64 GB), dürfen sie schließlich zwangsweise nicht allzu viel Speicherplatz brauchen. Das große Open-World-Spiel The Legend of Zelda: Breath of the Wild braucht beispielsweise rund 15 GB.

Mehr Infos darüber, worauf ihr beim Kauf einer MicroSD-Speicherkarte für Nintendo Switch achten solltet, könnt ihr in unserer Kaufberatung erfahren:

51 0 Mehr zum Thema Das sind die besten Nintendo Switch Micro-SD Karten 2022

Falls ihr noch mehr günstige Gaming-Angebote entdecken wollt, solltet ihr auf unserer GamePro Deals-Übersichtsseite vorbeischauen.