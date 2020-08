Neues Nintendo Switch-Spiel angeteast, “das alle gut finden sollen”

Ein neues Switch-Spiel steht wohl kurz vor der Ankündigung. Wie Nintendo Everything berichtete, hat das japanische Magazin Nintendo Dream in der aktuellen Ausgabe ein neues Spiel angeteast, dass sie in der nächsten Ausgabe enthüllen werden. Könnte das etwas mit dem 35. Super Mario-Jubiläum zu tun haben?

Nintendo Dream teast neuen Switch-Titel an

Was teast das Magazon konkret an? In der aktuellen Nintendo Dream-Ausgabe kündigte das Magazin an, dass sie in ihrer nächsten Ausgabe am 19. September ein neues Switch-Spiels enthüllen werden. Worum es genau geht, verrät das Teasing aber nicht. Es ist lediglich die Rede von einem Switch-Spiel, "das jeder genießen wird". Was auch immer das heißen mag.

Mehr als nur ein Switch-Spiel? Vielleicht geht es in der Ankündigung sogar um mehr als nur ein Spiel. Der Kontext des japanischen Teasing lässt zwar auf ein einzelnes Spiels schließen, da es im Japanischen aber keine direkte Unterscheidung zwischen Singular und Plural gibt, ist es nicht ganz auszuschließen, dass uns vielleicht mehrere Spiele erwarten.

Ein 3D-Super Mario-Remake wäre denkbar

Handelt es sich bei dem Spiel, das alle gut finden sollen, vielleicht um einen Super Mario-Ableger? Super Mario 64 wäre zum Beispiel ein beliebter Kandidaten dafür, denn bereits in der Vergangenheit wiesen Gerüchte darauf hin, dass Nintendo die alten 3D-Super Mario-Teile auf die Switch bringen will. Außerdem würde es gut zu dem 35. Jubiläum von Super Mario passen.

Für den Fall, dass Nintendo die alten Super Mario-Spiele zeitgleich auf die Switch bringen will, wäre im Magazin die Ankündigung einer Spielesammlung möglich. Oder aber in dem Teasing ist doch von mehreren Spielen die Rede und die Super Mario-Titel erscheinen daher einzeln für die Switch.

Was auch immer Nintendo vor hat, mit der nächsten Ausgabe der Nintendo Dream dürften wir schlauer sein.

Gerücht zur "großen Nintendo Direct" in dieser Woche

Abgesehen davon hat Nintendo vielleicht vorher schon mehr zu bieten. Denn angeblich soll am 28. August eine neue Ausgabe des Nintendo Direct-Formats stattfinden:

Was glaubt ihr, wir in dem Magazin für die Switch angekündigt?