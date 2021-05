Nintendo Switch: Mit diesem Spiel könnt ihr jetzt Einbrecher fangen

Das neue Calculator-Spiel für Nintendo Switch, das im Prinzip nur ein Taschenrechner ist, hat in letzter Zeit für viel Furore gesorgt. Nun wurde das nächste kuriose Spiel im eShop veröffentlicht, das Einbrecher vertreiben soll.

Spy Alarm vertreibt Einbrecher

Was ist das neue Spiel? Spy Alarm ist ein Spiel, der durch einen Alarm potentielle Einbrecher vertreiben soll. Das Spiel erscheint morgen und nutzt 63 MB eures Nintendo Switch-Speichers.

Wie funktioniert die App? Um den Alarm zu setzen, nutzt ihr den rechten Joy Con eurer Nintendo Switch, der mit dem Infrarotsensor ausgestattet ist. Sobald der Strahl der IR-Kamera durch ein Objekt unterbrochen wird, prallt dieser zurück zur Kamera und löst der Alarm aus.

Ihr könnt zwischen vier verschiedenen Alarmtönen auswählen. Außerdem ist Spy Alarm mit einer Art Logbuch ausgestattet, in dem ihr sehen könnt, wann und wie oft der Alarm in eurer Abwesenheit ausgelöst wurde.

Spy Alarm stößt an seine Grenzen

Was muss ich beachten? Spy Alarm funktioniert am besten, wenn ihr den Joy Con am Rand einer flachen Oberfläche platziert. Die Reichweite gibt Nintendo mit einem Meter an. Unterbricht ein weißes oder reflektierendes Objekt den Strahl, ist die Reichweite sogar noch höher. Allerdings: Welcher Einbrecher ist in reflektierendem Weiß gekleidet?

Außerdem könnte die Akkulaufzeit des Joy Con ein Hindernis sein. Da ihr das Spiel für die Nutzung der Funktion starten müsst, könnt ihr außerdem parallel kein anderes Spiel mehr spielen.

Hinter dem Spy Alarm steckt das Entwicklerstudio Sabec, das auch für den eingangs erwähnten Calculator verantwortlich ist. Falls ihr euch den Taschenrechner für Switch holen wollt, solltet ihr unseren dazugehörigen Artikel nicht entgehen lassen:

16 0 Mehr zum Thema Nintendo Switch bekommt absurdes Taschenrechner-Spiel, das 9 Euro kostet

Ein Verkaufshit jagt den nächsten

Sabec scheint aktuell einige kreative Ideen zu haben, wie man den eShop der Nintendo Switch füllen kann. Ob der Calculator und der Spy Alarm die großen Verkaufshit von Sabec werden, bleibt abzuwarten, doch das Interesse dürfte bei einigen Spieler:innen geweckt sein.

Werdet ihr einen Blick auf Spy Alarm wagen?