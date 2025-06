Stardew Valleys Angelspiel spaltet die Community und ConcernedApe hat verraten, dass es von einem Nintendo-Klassiker inspiriert wurde

Willy liebt das Angeln, viele Fans lieben es ... eher nicht.

Hach, ist der Farm-Alltag in Stardew Valley nicht entspannt? Um Tiere und Pflanzen kümmern, Nachbarschaftsbesuche, auf dem Weg ein paar Beeren sammeln. Dann ab an den Strand und Fische fangen ... wenn die verfluchten Dinger doch nur nicht so ausrasten würden ... oder wir selbst.

Ja, das Angel-Minispiel ist tatsächlich nicht ganz so gemütlich wie der Rest des Spiels und bringt manche Fans regelrecht zur Verzweiflung. In einem Interview hat Stardew Valley-Schöpfer Eric "ConcernedApe" Barone jetzt verraten, dass wir Donkey Kong die Schuld dafür geben können.

ConcernedApe verrät mehr über das Angelspiel in einem Interview

In einem ausgiebigen Interview mit dem Magazin PC Gamer hat Barone viele spannende Einblicke in den Entwicklungsprozess, zum Erfolg des Spiels oder seinem neuen Titel Haunted Chocolatier gegeben. Zum Angel-Minispiel in Stardew Valley verrät er:

"Es ist inspiriert davon, dass ich Donkey Kong Country: Tropical Freeze gespielt habe."

Im Speziellen geht es um den Ritt auf dem Fass, bei dem man einen Kopf drückt, um aufzusteigen und wieder absinkt, sobald man diesen loslässt. ConcernedApe erklärt, dass es ihm diese eigentlich simple Steuerung mit nur einem einzigen Button angetan habe – gerade weil sie sich eben gar nicht so simpel spielt.

Wie viel Spaß das dann letztendlich in Stardew Valley macht, daran scheiden sich die Geister. Während einige Community-Mitglieder die Herausforderung schätzen, finden viele Fans das Minispiel beim Angeln einfach frustrierend. Das liegt mit Sicherheit auch daran, dass es in dem eher entspannten und langsamen Gameplay-Loop besonders heraussticht.

Dass das Angeln etwas zu fordernd geraten ist, findet übrigens sogar der Entwickler selbst, wie er im selben Interview verrät. Barone gibt zu, dass er eine sinnvollere Lernkurver hätte einbauen sollen, verweist aber auch darauf, dass wir unbedingt die Übungsangel nutzen sollten, wenn wir uns schwertun.

1:31 Haunted Chocolatier in 91 Sekunden: Alles zum neuen Spiel des Stardew Valley-Machers

Autoplay

Aktuell arbeitet ConcernedApe an einem neuen Spiel namens Haunted Chocolatier, über das ihr im Video oben mehr erfahrt. Wann der Titel herauskommt, ist aber noch nicht bekannt. Der Entwickler lässt sich diesbezüglich trotz der großen Vorfreude der Fans nicht hetzen. Aber von seinem ersten Baby, Stardew Valley, kann er sich doch auch noch nicht so recht verabschieden.

Na, hat euch das Minispiel auch an etwas erinnert und kennt ihr besagte Mechanik aus Tropical Freeze? Und wie gut seid ihr beim Angeln in Stardew Valley?