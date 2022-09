3 für 111€: Nintendo Switch-Spiele nur bis morgen günstig sichern bei Saturn

Sowohl MediaMarkt als auch Saturn haben ein neue Nintendo-Aktion gestartet, bei der ihr drei Switch-Spiele für zusammen 111€ (also 37€ pro Spiel) bekommen könnt. Zur Auswahl stehen insgesamt 35 Titel, unter denen sich eine Menge großer Exklusivspiele befinden, die auch lange nach Release kaum günstiger werden. Die Aktion läuft nur bis Montag und endet pünktlich um Mitternacht. Einzelne Spiele könnten natürlich auch schon vorher ausverkauft sein, bei solchen Aktionen war das in der Vergangenheit häufig der Fall. Die Übersicht über die Spiele findet ihr hier:

Von dem Angebot profitiert man natürlich nur, wenn man neue oder preisstabile Spiele auswählt, die nicht ohnehin auch einzeln günstig zu bekommen sind. Hier haben wir ein paar Beispiele aufgelistet, die sich lohnen können, und den derzeitigen Einzelpreis bei Saturn in Klammern beigefügt:

Um den Rabatt zu bekommen, müsst ihr nur drei der Spiele zusammen in den Warenkorb legen. Der Preis wird dann automatisch angepasst. Bei der Spieleauswahl gibt es bislang keinen Unterschied zwischen den beiden Händlern. Eventuell kann es im Laufe der Aktion noch Änderungen geben.

Der Versand ist in der Regel kostenlos, es sei denn, ihr entscheidet euch für eines der wenigen erst ab 18 freigegebenen Switch-Spiele. In der Auswahl sind das nur No More Heroes 3 und GTA Trilogy Definitive Edition. In diesem Fall fallen 4,99€ Versandkosten an, sofern ihr die Spiele nicht zu einer Filiale in eurer Nähe bestellt und sie dort selbst abholt.