Switch-Alternative im Angebot: Asus ROG Ally Handheld jetzt 200€ günstiger sichern!

Den Switch-Konkurrenten Asus ROG Ally gibt's bei Amazon jetzt 200€ günstiger.

Bei Amazon könnt ihr gerade den 2023 erschienenen Asus ROG Ally zum Schnäppchenpreis im Sonderangebot bekommen. Für die Version mit Ryzen Z1-Chipsatz bezahlt ihr jetzt nur noch 399€ statt 599€ (UVP). Günstiger gab es den leistungsstarken Handheld-Gaming-PC, der dem Steam Deck und der Nintendo Switch Konkurrenz macht, laut Vergleichsplattformen noch nie. Hier kommt ihr zum Deal:

Die Version mit dem noch etwas stärkeren Ryzen Z1 Extreme Chip gibt es übrigens auch günstiger, hier fällt der Rabatt aber nicht ganz so groß aus. Sie kostet noch 649€ statt 799€ (UVP). Amazon macht keine Angaben dazu, wie lange die Deals noch gelten. Die Preise können sich also jederzeit ändern.

Was kann der Asus ROG Ally Gaming-Handheld?

Auch große AAA-Spiele wie Hogwarts Legacy laufen aus dem Asus ROG Ally.

Kompakter Windows-PC: Der Asus ROG Ally ist im Grunde nichts anderes als ein sehr kompakter Gaming-PC, der mit Windows 11 läuft und somit prinzipiell für so ziemlich alles benutzt werden kann, was an einem normalen PC funktioniert. In erster Linie ist er aber natürlich fürs Spielen gedacht. Ihr könnt mit ihm beispielsweise auf eure Steam-Spiele zugreifen, den Xbox Game Pass für PC nutzen und auch auf allen anderen PC-Plattformen spielen, die unter Windows laufen.

Viel stärker als Switch & Steam Deck: In Sachen Hardware ist der Asus ROG Ally sowohl der Nintendo Switch als auch dem Steam Deck weit überlegen. Er verfügt über einen Octa-Core-Prozessor, 16 GB Arbeitsspeicher und eine Nvidia GeForce 3050 4G Grafikkarte, um genug Power für das mit einer Auflösung von 1080p und einer Bildwiederholrate von 120Hz ausgestattete Display zu liefern. Zum Vergleich: Das Steam Deck kommt nur auf 1200 x 800, die Switch im Handheld-Betrieb auf 1280 x 720 Pixel bei 60Hz.

Die Performance des AMD Ryzen Z1 und Z1 Extreme unterscheidet sich bei manchen Spielen stark, bei anderen hingegen kaum. (Bildquelle: AMD)

Z1 oder Z1 Extreme kaufen? Wie groß der Leistungsunterschied zwischen der Z1- und der Z1 Extreme-Variante des Asus ROG Ally ist, ist schwer zu sagen. Bei manchen Spielen liegen die AMD-Chips fast gleichauf, bei anderen bekommt ihr mit der Extreme-Version hingegen über 50 Prozent mehr fps. Beim derzeitigen Preisunterschied von 250€ würden wir euch trotzdem nicht zur teureren Version raten, sie lohnt sich eher ab etwa 100 bis 150€ Aufpreis.

