Nintendo Switch: Update 10.0.1 bringt verbesserten eShop mit sich

Nintendo hat über Nacht mal wieder ein neues Update der Nintendo Switch veröffentlicht. Zeitgleich mit 10.0.1 wurde auch ein neues Feature für den eShop hinzugefügt. Jetzt könnt ihr schon vorab euch Screenshots aus Spielen ansehen, ohne auf die Produktseite zu gehen

Die wichtigste Neuerung kam zeitgleich mit dem neuen Update und dreht sich rund um den eigenen Store der Nintendo Switch.

Ab sofort könnt ihr euch schon Screenshots von Spielen anzeigen lassen, indem ihr einfach auf der Kachel eines Spiels stehen bleibt. In einer Diashow laufen dann ab sofort Bilder aus dem Spiel und ihr müsst nicht erst auf die Produktseite, um zu sehen, was sich wirklich hinter dem Titel verbirgt.

Twitter-Nutzer Nintendaan zeigt in einem Video ausführlich, wie die neue Funktion aussieht:

The #NintendoSwitch eShop has been updated... slightly. If you hover over an icon now, the screenshots will scroll by. This will give you a cleaner first impression before heading into the listing. So much better in my book! pic.twitter.com/cppQfPkwJM