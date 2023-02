Erstes Nintendo Switch-Update 2023 veröffentlicht und das steckt drin

Nintendo hat ein Update für Switch-Konsolen veröffentlicht. Der Patch hebt das System auf Version 16.0.0. und steht ab sofort zum Herunterladen zur Verfügung. Die runde Versionszahl könnte vermuten lassen, dass es sich um ein größeres Update handelt und tatsächlich: Neben der „Allgemeinen Verbesserung der Systemstabilität“, die Nintendo so gut wie mit jedem Patch vornimmt, gibt es noch eine Kleinigkeit, auf die sich Fans einstellen können. Jedoch sind die Änderungen nicht so gravierend wie die runde Versionsnummer vermuten lässt.

Nintendo gibt in den Patch-Notes an, dass folgende Änderungen vorgenommen wurden:

Nutzernamen, die nicht verwendet werden können, werden durch „???“ ersetzt, was in den Profileinstellungen aktualisiert werden kann.

Allgemeine Verbesserungen der Systemstabilität, um die Benutzerfreundlichkeit zu erhöhen.

Was bedeutet das? Falls ihr ein Wort als Nicknamen verwendet haben solltet, das gegen die Richtlinien von Nintendo verstößt, wurde es automatisch in „???“ umgeändert. Solltet ihr davon betroffen sein, müsst ihr in die Einstellungen eures Profils gehen und dort den Nicknamen wieder ändern.

Was gibt es sonst noch? Dataminer OatmealDome hat sich, wie für jedes Update, genauer mit dem Quellcode beschäftigt. Dabei hat er herausgefunden, dass sich die meisten Änderungen tatsächlich auf das Betriebssystem der Nintendo Switch beziehen:

Der Fokus des Switch-Updates lag tatsächlich auf der Datenbank an verbotenen Wörtern. Nintendo hat die Datenbank aktualisiert und neue Wörter aufgenommen, die im Zusammenhang mit sexuell bezogener Sprache, drogenbezogenen Begriffen oder anderen Schimpfwörtern stehen.

Das erklärt vermutlich, wieso einige Nutzer nun ihren Namen ändern müssen. Vor dem Update schienen einige Wörter noch nicht auf der Liste der Schimpfwörter zu sein, doch jetzt hat es einige Nutzernamen mit verbotenen Wörtern erwischt.

Normalerweise bietet die Nintendo Switch euch automatisch an, das Update herunterzuladen. Falls das aber nicht passieren sollte oder ihr es abgelehnt habt, könnt ihr es folgendermaßen manuell starten:

So geht's: Ruft die Systemeinstellungen auf, scrollt dann zum Menüpunkt „Konsole“ hinunter, klickt dann auf „Systemupdate“ und schon könnt ihr die Switch ganz einfach aktualisieren. Damit das Update funktioniert, müsst ihr die Konsole neustarten.