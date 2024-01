Diese versteckte Akku-Funktion bei der Nintendo Switch haben wir viel zu lange übersehen

Manche Funktionen der Switch lassen sich schon mal leicht übersehen.

Zockt ihr auf der Switch gerne im Handheld-Modus, dann habt ihr dabei wahrscheinlich oft die verbleibende Akku-Laufzeit im Hinterkopf. Die ist schließlich bei der Nintendo-Konsole mit im Mittel etwa fünf Stunden – je nach Modell und Nutzung – ziemlich gering. Eine nützliche Funktion, die euch ganz schnell einen Überblick verschafft, wie viel noch übrig ist, könnt ihr dabei leicht übersehen.

So lasst ihr euch ganz einfach den Akkustand anzeigen

Womöglich seid ihr ja längst über die Funktion gestolpert, aber allen anderen wollen wir diesen Tipp unbedingt an die Hand geben: Beim Zocken eines Spiels wird euch der Akkustand nicht direkt angezeigt.

Ganz einfach einen Blick drauf werfen, ohne das Spiel zu beenden, ist aber durchaus möglich. Dafür müsst ihr einfach nur die Home-Taste ganz kurz halten. Dann geht ein wirklich praktisches Menü als Overlay auf der rechten Bildschirmseite auf. Hier seht ihr ganz oben die Akku-Anzeige.

Daneben sind aber noch weitere nützliche Menüpunkte vorhanden. Ihr könnt nämlich hier auch die Helligkeit spontan anpassen, die Lautstärke regulieren oder in den Flugmodus wechseln, ganz ohne das Spiel zu verlassen. Übrigens funktioniert das bei der reinen Handheld-Variante Switch Lite ganz genauso.

Wie lang könnt ihr mit dem Switch-Akku zocken? Das kommt immer ganz darauf an, welche Spiele ihr eurer Konsole zumutet oder auch, wie hell ihr sie einstellt. Aber auch das Modell spielt eine Rolle. Darum lässt sich sehr schwer eine pauschale Aussage treffen.

Grob kann die Akku-Laufzeit bei einer Switch OLED zwischen viereinhalb und neun Stunden variieren, was schon eine ordentliche Spanne ist. Bei der Switch Lite kommt ihr dagegen nur auf ungefähr drei bis maximal sieben Stunden, bis die Konsole wieder geladen werden muss.

Wer also mal einen freien Tag gemütlich auf der Switch durchzocken will, kommt in den meisten Fällen dann doch nicht drumherum, sie zwischendrin mal an den Strom zu hängen.