VR-Set für Nintendo Switch angekündigt - Und es ist typisch Nintendo

Die Nintendo Switch bekommt nun offiziell eine VR-Brille. Tatsächlich hat es Nintendo allerdings wieder geschafft, eine ganz eigene Herangehensweise an das Thema zu finden.

Ihr könnt sie nämlich nicht wie die Playstation VR oder Oculus Rift kaufen und aufsetzen, sondern müsst sie euch erst zusammenbauen. Die Brille erscheint nämlich als Teil eines neuen VR-Sets für das bereits bekannte Nintendo Labo.

Experience a new dimension with the latest #NintendoLabo kit! With more games & creations than any previous kit, Nintendo Labo Toy-Con 04: VR Kit is a unique first VR experience kids & families can build themselves! Arriving 4/12, only on #NintendoSwitch.https://t.co/PCxm9sZSed pic.twitter.com/B21Fa2FLCQ