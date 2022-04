Bei Amazon könnt ihr gerade den PDP Rock Candy Controller für Nintendo Switch günstig im Angebot bekommen, und zwar im Design von The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Er kostet nur noch 16,70 Euro (UVP: 24,99 Euro). Laut Vergleichsplattformen gab es das Ende 2021 erschienene Zelda-Modell bislang noch nie so günstig. Auch in den vielen anderen Designs, in denen der PDP Rock Candy verfügbar ist, ist er derzeit nirgendwo sonst so günstig zu bekommen. Amazon macht bislang keine Angaben dazu, wie lange der Deal noch gilt. Hier findet ihr ihn:

Was bietet der PDP Rock Candy Controller für Nintendo Switch?

Qualität: Der Rock Candy Switch-Controller im Zelda-Design ist ein 2021 erschienenes, offiziell von Nintendo lizenziertes Gamepad des Herstellers Performance Designed Products (PDP), der schon eine ganze Reihe von Controller für Nintendo Switch und auch für Xbox auf den Markt gebracht hat. Es handelt sich um einen kabelgebundenen Controller der unteren Preisklasse, dessen Sticks und Buttons aber trotzdem zuverlässig und präzise funktionieren. Zudem ist der Controller ordentlich verarbeitet und liegt gut in der Hand.

Features: Das Gamepad verfügt über das Layout und die Buttons, die man auch beim Nintendo Switch Pro Controller findet. Im Vergleich zu dem deutlich teureren Nintendo-Gamepad fehlen dem PDP-Controller aber einige Features. Er verfügt weder über Rumble noch über die notwendigen Sensoren für die Bewegungssteuerung. Auch NFC zum Einlesen von Amiibos ist nicht vorhanden.

Design: Einer der wichtigsten Gründe für den Kauf des PDP Rock Candy ist natürlich sein Äußeres. Wie alle Controller der Rock-Candy-Reihe verfügt das Zelda-Modell über eine durchsichtige Hülle, die in diesem Fall blau eingefärbt ist. Vorne am linken Griff findet sich eine Abbildung von Link im aus The Legend of Zelda: Breath of the Wild bekannten Design. Das Kabel ist übrigens abnehmbar, sodass es nicht stört, wenn man den Controller gut sichtbar im Regal platzieren möchte.

55 1 Mehr zum Thema Die besten Controller für Nintendo Switch - Unsere Empfehlungen 2022