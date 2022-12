Nintendo Switch: Schnappt euch jetzt Zelda Skyward Sword zum halben Preis

Bei GameStop könnt ihr jetzt The Legend of Zelda: Skyward Sword HD für Nintendo Switch zu einem sehr günstigen Preis bekommen. Ihr zahlt nur noch 29,99€ und somit gerade mal die Hälfte der UVP von 59,99€. Für ein First-Party-Spiel einer der großen Nintendo-Marken ist das ein ziemlich guter Deal. So günstig gibt es das Action-Adventure laut Vergleichsplattformen jedenfalls nirgendwo sonst. Hier kommt ihr zum Angebot:

GameStop macht bislang keine Angaben dazu, wie lange das Angebot noch gültig ist. Zum Kaufpreis kommen noch 3,99€ für den Versand hinzu, sofern ihr das Spiel nicht zu einer Filiale in eurer Nähe bestellen und dort selbst abholen könnt. Alternativ könnt ihr auch noch etwas dazu bestellen, ab einem Bestellwert von 50€ sind Lieferungen bei GameStop nämlich versandkostenfrei. Selbst mit den Versandkosten handelt es sich aber noch immer um einen guten Deal.

Was ist The Legend of Zelda: Skyward Sword HD?

11:58 Die perfekte Vorbereitung auf Breath of the Wild 2 ? The Legend of Zelda: Skyward Sword HD

The Legend of Zelda: Skyward Sword HD ist die Switch-Neuauflage des ursprünglich für die Wii erschienenen Action-Adventures. Neben grafischen Verbesserungen wie höherer Auflösung wurde auch die Steuerung überarbeitet. Das Original war noch ganz auf die Bewegungssteuerung der Wii ausgerichtet, die HD-Version bietet nun auch eine klassische Steuerung mit Sticks und Buttons. Diese ist recht gewöhnungsbedürftig, dennoch ist es ein Fortschritt, zumindest diese Option zu haben.

63 2 Mehr zum Thema Zelda Skyward Sword HD im Test

Inhaltlich hat sich nicht viel geändert. Wie üblich begibt sich Link auf der Suche nach Zelda auf ein großes Abenteuer. Dabei reisen wir diesmal mithilfe unseres Wolkenvogels hin und her zwischen dem Erdenland und den vielen schwebenden Inseln des Wolkenmeers. Das Gameplay bietet die typische Zelda-Mischung aus Erkundung, Kämpfen und kniffligen Rätseln in clever designten Dungeons. Falls ihr The Legend of Zelda: Skyward Sword bisher verpasst haben solltet, lohnt sich das Nachholen auf jeden Fall.