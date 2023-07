Nintendo Switch Zubehör am Amazon Prime Day: Jetzt gibt es geniale Gadgets für unter 20€

Welches grandiose Switch Zubehör erwartet euch beim Amazon Prime Day?

Bei all den Nintendo Switch Angeboten am Amazon Prime Day fragt man sich, wo denn all die neuen Spiele verstaut werden sollen. Keine Sorge! Zum Glück gibt es auch diverses Zubehör für eure Switch im Angebot. Darunter auch einige coole und interessante Gadgets.

Die Deals sind allerdings nur noch bis zum 12. Juli um 23:59 Uhr aktiv. Schnell sein lohnt sich also!

Der Amazon Prime Day läuft den ganzen 11. und 12. Juli hindurch. Auf unserer Prime Day-Übersicht findet ihr ständig die aktuellsten Angebote.

Nintendo Switch Zubehör am Prime Day

Achtung! Seid ihr bereit, Super Marios Hosentasche in euerer Hosentasche zu haben? Ja? Dann schaut euch doch mal die folgende Nintendo Switch Hülle für eure Switch Spiele an.

Die Aufbewahrung bietet viel Platz für Spiele und Kabel.

Kompaktes Design: Innere Mesh-Tasche zur Aufbewahrung von kleinem Zubehör sowie Trageriemen sorgen dafür, dass eure Sachen sicher verstaut sind.

Innere Mesh-Tasche zur Aufbewahrung von kleinem Zubehör sowie Trageriemen sorgen dafür, dass eure Sachen sicher verstaut sind. Sicherer Schutz: Hergestellt aus harter EVA-Schale und Denim-Stoff, um die Switch vor Stürzen, Stößen oder Wassertropfen zu bewahren.

Hergestellt aus harter EVA-Schale und Denim-Stoff, um die Switch vor Stürzen, Stößen oder Wassertropfen zu bewahren. Doppelt geschlossenes Design: Doppelte Reißverschlüsse und zwei Knöpfe stellen sicher, dass die Switch Aufbewahrung nicht versehentlich geöffnet werden kann.

Doppelte Reißverschlüsse und zwei Knöpfe stellen sicher, dass die Switch Aufbewahrung nicht versehentlich geöffnet werden kann. Leichtes Tragegefühl: Dank dem ultra schlanken Design kann diese Switch Tasche leicht in den Rucksack gepackt werden.

Passend dazu könnt ihr euch auch eine Ladestation in einem ähnlichen Super Mario Design gönnen.

Seid wie Link aus Zelda Tears of Kingdom!

Ihr wolltet schon immer einmal in der Haut von Link stecken und mächtige Gegner bekämpfen? Das ist jetzt gar kein Problem mehr. Mit dem LED Lichtschwert im Zelda Design werden eure Träume wahr! Einfach den Joy-Con in das Schwert einsetzen und schon kann es losgehen.

Schlitz, schlitz, schlitz!

