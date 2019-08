Nintendo tauscht alte Switchs gegen neues Modell, aber freut euch nicht zu früh

Offenbar tauscht Nintendo alte Switch-Konsolen gegen das neue Modell HAC-001(-01), wenn der Kauf nach dem 17. Juli stattgefunden hat. An diesem Tag wurde die neue Variante mit einem besseren Akku und ein paar kleineren Verbesserungen angekündigt. Ihr könnt euer Glück also auch beim Nintendo-Support versuchen, allerdings solltet ihr euch nicht zu viele Hoffnungen machen.

Die vielen Berichte über die Tausch-Aktion gehen auf einen Reddit-Thread zurück, in dem mehrere Spieler davon erzählten. Angeblich konnten sie unter bestimmten Voraussetzungen ihre "alte" Konsole einschicken und bekamen per Post das neue Modell zurückgeschickt.

Das klingt erstmal super, denn wer die Ankündigung des neuen Modells verpasst hat, ärgert sich jetzt möglicherweise. Immerhin hält der Akku deutlich länger durch und das ist bei einer Handheld-Konsole ein großer Vorteil.

Womöglich nur in den USA, Nintendo weiß von nichts

Allerdings gibt es zwei große Haken an der Sache. Zum einen kommen die Spieler, die von der Tausch-Aktion berichten, offenbar alle aus den USA. Es könnte also gut sein, dass das Angebot in anderen Regionen der Welt schlicht nicht gilt.

Außerdem hat das MagazinThe Verge bei Nintendo nachgefragt und eine offizielle Antwort bekommen. Die fällt sowohl überraschend, als auch ernüchternd aus:

"Wir haben kein Nintendo Switch Umtausch-Programm. Wir wollen immer, dass die Spieler Spaß mit ihrer Nintendo Switch haben und wenn dem irgendetwas im Weg, regen wir sie dazu an, sich an support.nintendo.com für Unterstützung zu wenden, oder unseren Kundenservice zu kontaktieren."

Es bleibt also unklar, warum überhaupt einige User von einem solchen Programm Gebrauch machen konnten, wenn es von offizieller Seite aus gar nicht existiert. Trotzdem haben mehrere Stimmen die Aktion bestätigt.

Solltet ihr euch also auch eine "alte" Switch nach dem 17. Juli gekauft haben, könnt ihr natürlich trotzdem euer Glück versuchen. Wenn ihr euch in absehbarer Zeit eine Konsole kaufen wollt, achtet direkt auf den Karton. Das neue Modell ist in einer roten Box, wie im Bild ganz oben zu sehen ist. Die alte Variante war eher weiß verpackt.