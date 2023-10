Nintendo hat in den USA im Jahr 2023 bislang eine einzige Wii U-Konsole verkauft

Zwei Urgesteine: Die Wii U und der ehemalige Nintendo of America-Chef Reggie Fils-Aimé.

Schon seit 2017 gibt es mit der Nintendo Switch die Nachfolgekonsole der Wii U und seitdem der eShop abgeschaltet wurde, lässt sich auch nicht mehr viel mit dem Vorgänger anfangen. Aber das hat einen einsamen Menschen offensichtlich trotzdem nicht davon abhalten können, sich im Jahr 2023 eine neue Wii U-Konsole zu kaufen. Er war damit der einzige in den ganzen USA.

Nintendo hat in den USA 2023 eine einzige Wii U-Konsole verkauft

Viel ist das nicht: Laut dem Analysten Mat Piscatella soll Nintendo dieses Jahr bislang nur eine einzige Wii U-Konsole verkauft haben. Das Unternehmen, bei dem Mat Piscatella arbeitet, heißt Circana Industry und trackt "die meisten Retailer", die 97% der Hardware-Verkäufe in den USA ausmachen sollen (via: Polygon ).

Diese eine einsame Wii U wurde demnach wohl im September verkauft. Sie soll nicht nur die bisher einzige sein, die dieses Jahr in den USA gekauft wurde, sondern auch die erste seit Mai 2022. Also wurde wohl über ein Jahr lang gar keine Wii U mehr in den Vereinigten Staaten unters Volk gebracht – zumindest, was die Einzelhändler angeht.

Das Überraschende daran ist eigentlich nicht, dass es nur eine einzige Konsole war. Sehr viel merkwürdiger wirkt, dass überhaupt noch eine Wii U verkauft wurde. Immerhin gibt es seit sechs Jahren die Nintendo Switch und bei den allermeisten Händlern dürften schon ähnlich lange kaum noch Wii U-Konsolen in den Regalen stehen.

Spannend wäre zu erfahren, wieso ein Geschäft überhaupt noch eine Wii U im Angebot hat und wo das der Fall war. Wir wüssten auch zu gerne, wie viel für diese Wii U bezahlt wurde. Hoffentlich musste die Person, die sie gekauft hat, nicht den vollen Preis hinblättern, der zum Launch der Konsole verlangt wurde.

Gleichzeitig wüssten wir natürlich auch gern, wieso dieser Mensch sich im Jahr 2023 eine neue Wii U gekauft hat: War es eine Sammler*in, gab es ein gutes Sonderangebot, oder war es vielleicht sogar nur ein Versehen und eigentlich sollte es eine andere Konsole sein?

Sollte Letzteres der Fall sein, könnte es zu großem Frust kommen: Es gibt zwar viele Switch-Titel auch für die Wii U (wie zum Beispiel Zelda Breath of the Wild oder Super Mario Kart 8), aber die neueren Spiele und vor allem die besseren Versionen der vielen Ports existieren allesamt nur auf der Nintendo Switch (siehe obiges Video). Außerdem wurde Anfang des Jahres auch der eShop abgeschaltet.

Was denkt ihr: Wieso wurde genau eine Wii U 2023 in den USA verkauft? Meint ihr, es werden noch mehr?