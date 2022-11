Nintendo Switch: Das sind die 10 meistverkauften Spiele der Nintendo-Konsole

In einem Finanzreport hat Nintendo jetzt die 10 absoluten Verkaufsschlager der Nintendo Switch veröffentlicht. Platz 1 ist dabei wohl für niemanden eine Überraschung.

It's-a-me, Mario

Wie nicht anders zu erwarten, liegt Mario Kart 8 Deluxe auf dem ersten Platz mit über 48,4 Millionen verkauften Einheiten. Vor allem die neuen Streckenpacks haben da bestimmt noch einmal für etwas Aufschwung gesorgt.

Auf Platz 2 liegt ebenfalls mit Animal Crossing: New Horizons ein Spiel, das immer noch hoch im Kurs ist. Es liegt aktuell bei ca. 40,2 Mio. Einheiten, könnte aber mit etwas Schwung in den kommenden Jahren, Mario Kart vom obersten Treppchen verdrängen.

Die Bronze-Medaille, also den dritten Platz, sichert sich allerdings wieder der Klempner mit Super Smash Bros. Ulitmate. Im Vergleich zum zweiten Platz klafft hier die Lücke doch etwas größer, das Beat' em up kommt trotzdem auf beachtliche 29,5 Mio. Einheiten.

Der Rest der Top Ten kommt dabei, auch wenig überraschend, aus dem Hause Nintendo bzw. Game Freak und sind selbstverständlich Exklusivtitel für die Switch. Hier die gesamte Top 10 im Überblick:

Wie ihr sehen könnt, hat der überzeugte Schnurrbart-Träger seine Knubbelnase mit 4 Spielen leicht vor dem Pokémon Franchise, das nur 3 Editionen bzw. Generationen in den besten 10 platzieren konnte. Das Super Mario Franchise kommt dabei auf beachtliche 120,7 Mio. verkaufte Einheiten. Das ist schonmal deutlich mehr, als das, was ein Klempner sonst so an die Frau oder den Mann bringt. Übrigens ist Platz 1, zumindest in Kombination mit dem ursprünglichen Mario Kart 8 für die Wii U, auch auf Platz 6 der meistverkauften Spiele überhaupt.

Wenn ihr jetzt Lust auf eine Runde habt, seht ihr hier dem Trailer zu Welle 3 des Booster-Streckenpasses:

0:57 Mario Kart 8 Deluxe-Trailer gibt Vorgeschmack auf Booster-Streckenpass Welle 3

Wer fehlt?

Da wäre beispielsweise so ein kleiner rosaner Ball, der in der Liste nicht vorkommt: Kirby. Der aktuelle Ableger Kirby und das vergessene Land ist zwar das meistverkaufte Abenteuer des knuffigen Blobs, ist aber mit seinen 5,14 Mio. verkauften Einheiten noch weit weg von den Top Ten.

Pokémon Legenden Arceus hat es ebenfalls noch nicht auf die Liste geschafft, könnte aber mit ein bisschen Glück bald auf Platz 10 rutschen, denn mit 13,9 Mio. Einheiten ist es nicht mehr weit.

Das bald erscheinende Pokémon Karmesin & Purpur ist allerdings auch ein sehr ernstzunehmender Konkurrent um die Plätze 1-10. So auch der 'Breath of the Wild'-Nachfolger The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, das bei seinem Release im Mai 2023 die Liste bestimmt noch einmal ordentlich durcheinander bringen wird.

Sind die Top Ten auch in eurer Spielebibliothek oder fehlt euer Favorit (noch) auf der Liste? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.