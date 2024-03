Bis zu 90% auf Switch-Spiele: Jetzt über 1000 Sonderangebote im Nintendo eShop sichern!

Im Nintendo eShop gibt's gerade wieder massenhaft Switch-Spiele günstiger. Wir zeigen euch die Highlights.

Auch diese Woche könnt ihr wieder eine Menge Spiele für Nintendo Switch günstig abstauben: Im Nintendo eShop gibt es gerade über 1000 Sonderangebote mit Rabatten von bis zu 90 Prozent! Wir haben euch in diesem Artikel zehn Highlights herausgesucht, darunter so bekannte Namen wie Mario und Metal Gear, und stellen sie euch kurz vor. Wer stattdessen lieber selbst die Angebote durchstöbern möchte, braucht nur diesem Link zu folgen:

METAL GEAR SOLID – Master Collection Version

1:27 Konami bringt jede Menge Metal Gear Solid-Spiele auf die Switch

Angebot gültig bis: 17. März

Den Klassiker Metal Gear Solid gibt es jetzt in der Version, die auch in der Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1 enthalten ist, günstig im Angebot. In dieser Fassung bekommt ihr neben den beiden Erweiterungen VR Missions und Special Missions auch noch Extras wie digitale Bücher rund um Metal Gear Solid mitgeliefert. Sogar die beiden 2D-Vorgänger Metal Gear und Metal Gear 2: Solid Snake sind als Bonus mit dabei.

Das ursprünglich 1998 veröffentlichte Metal Gear Solid gilt bis heute als Meilenstein, der das Stealth-Action-Genre ins 3D-Zeitalter führte. Der Wertungsdurchschnitt auf Metacritic liegt bei stolzen 94 Punkten. Ihr spielt Solid Snake, der einer mit Atomsprengköpfen ausgerüsteten Terrororganisation das Handwerk legen soll. Dazu schleicht ihr möglichst ungesehen durch eine gekaperte Militärbasis in Alaska, wobei ihr Schusswaffen und verschiedene Gadgets einsetzt.

Mario + Rabbids: Sparks of Hope – Gold Edition

10:14 Mario + Rabbids: Sparks of Hope - Test-Video zum Switch-Taktikspiel

Angebot gültig bis: 17. März

Wie im Vorgänger Mario + Rabbids: Kingdom Battle vereinen Mario und seine Freunde auch in Sparks of Hope ihre Kräfte mit den Häschen aus dem Hause Ubisoft. Diesmal eilen sie gemeinsam den niedlichen, sternenförmigen Sparks zu Hilfe, die ihnen dafür im Kampf besondere Fähigkeiten verleihen. Mit der Gold Edition bekommt ihr neben dem Hauptspiel auch den Season Pass, der drei große Erweiterungen sowie das Galaxis-Prestigepaket mit zusätzlichen Waffenskins enthält.

Spielerisch handelt es sich um ein anspruchsvolles Rundentaktikspiel im Stile von XCOM, in dem ihr Deckungsmöglichkeiten und die Spezialfähigkeiten eurer Charaktere geschickt ausnutzen müsst, um den Sieg zu erringen. Dank des neuen, komplexen Fortschrittssystems könnt ihr euer Team nun an eure eigene Spielweise anpassen. Außerhalb der Kämpfe erkundet ihr fremde Planeten und lüftet ihre Geheimnisse, indem ihr kleine Rätsel löst.

Dragon’s Dogma: Dark Arisen

1:38 Dragon's Dogma: Dark Arisen - Trailer zum Nintendo Switch-Port

Angebot gültig bis: 25. März

Dragon’s Dogma ist ein Action-Rollenspiel, das aufgrund seiner düsteren Spielwelt und seines hohen Schwierigkeitsgrads gerne mit Dark Souls vergleichen wird, obwohl es sich spielerisch deutlich unterscheidet. Zum einen handelt es sich nämlich um ein Open-World-Spiel, zum anderen bietet Dragon’s Dogma ein deutlich temporeicheres Kampfsystem, in dem ihr meist nicht allein antretet, sondern von bis zu drei Begleitern unterstützt werdet.

Dadurch, dass auch eure Gegner häufig in Gruppen auftreten, entwickeln sich die Kämpfe oft zu kleinen Schlachten. Ihr könnt übrigens online KI-Begleiter anderer Spieler*innen ausleihen und so von deren Fähigkeiten profitieren. Die Switch-Version von Dragon's Dogma enthält die Erweiterung Dark Arisen, die dem ohnehin schon umfangreichen Hauptspiele eine neue Insel mit rund 15 Stunden Spielzeit hinzufügt, sowie alle DLC-Pakete.

Overcooked! 2

1:56 Overcooked 2 - Sequel zum abgefahrenen Koop-Hit

Angebot gültig bis: 27. März

Overcooked! 2 ist ein chaotisches Koop-Spiel, in dem bis zu vier Spieler*innen online oder lokal gemeinsam ein Restaurant führen. Ums Management geht es dabei nicht, stattdessen müsst ihr im Team den hektischen Küchenalltag meistern, vom Gemüseschneiden übers Fleischbraten bis hin zum Tellerwaschen. Nur dann, wenn ihr gut zusammenarbeitet, könnt ihr eure ungeduldige Kundschaft zufriedenstellen und den Highscore knacken.

Im Vergleich zum ersten Teil bietet Overcooked! 2 ein paar neue Mechaniken. So könnt ihr euch jetzt beispielsweise Zutaten quer durch die Küche zuwerfen, um Zeit zu sparen. Außerdem sind die Level noch kreativer und abgedrehter: Ihr kocht unter anderem in Magieschulen und Bergwerken sowie auf fremden Planeten. Es gibt sogar Level, die sich dynamisch verändern, sodass euer Teamwork immer wieder vor neue Herausforderungen gestellt wird.

SteamWorld Heist: Ultimate Edition

3:40 SteamWorld Heist - Gameplay-Trailer zur Robo-Rundentaktik

Angebot gültig bis: 22. März

In SteamWorld Heist spielt ihr eine Gruppe von Weltraumroboterpiraten, die auf der Jagd nach Beute die Schiffe des bösen Roboterimperiums überfällt. Es handelt sich um ein Rundentaktikspiel, das allerdings über starke Action-Elemente verfügt: Ähnlich wie im Klassiker Worms übernehmt ihr das Zielen und Feuern eurer Einheiten nämlich selbst. Da die Kugeln an Wänden abprallen, sind sogar Kunstschüsse um Ecken herum möglich.

Für spielerischen Tiefgang sorgen die verschiedenen Roboterklassen mit ihren Spezialfähigkeiten sowie die motivierenden Rollenspielelemente: Eure Crew steigt mit der Zeit im Level auf und kann mit immer besserer Ausrüstung ausgestattet werden, die ihr auf euren Raubzügen findet. Für nur 1,99€ bekommt ihr jetzt die Ultimate Edition mit der Story-Erweiterung „Die Außenseiter“ und zusätzlichen Waffen, Upgrades und Missionen.

Contra Anniversary Collection

In den Contra-Spielen kämpft ihr unter anderem in dystopischen Straßenschluchten gegen Roboter.

Angebot gültig bis: 17. März

Gerade erst ist mit Contra: Operation Galuga das neueste Spiel der berühmten Reihe erschienen. Wer sich neben der modernisierten Neuauflage auch für die Klassiker in ihrer ursprünglichen Form interessiert, kann diese jetzt mit der Contra Anniversary Collection günstig nachholen. Diese enthält fünf Teile der Reihe, die zwischen 1987 und 1994 erschienen sind, in verschiedenen Versionen. Auch die in Deutschland bekannte Variante des Ur-Contra namens Probotector ist dabei.

Bei den Contra-Spielen handelt es sich um Shooter mit 2D-Seitenansicht, die aber gelegentlich Top-Down- und sogar 3D-Abschnitte bieten. Die Reihe setzt auf dicke Waffen, pausenlose Action und Science-Fiction-Szenarien mit kreativem Gegner-Design. Ihr könnt allein oder zu zweit im lokalen Koop spielen. Wer sich für die Entstehungsgeschichte interessiert, bekommt Konzeptzeichnungen, Dokumente und ein Interview mit dem Produzenten als Bonus.

DREDGE

1:21 Dredge: In diesem Fischerei-Spiel ist nichts so idyllisch, wie es zunächst scheint

Angebot gültig bis: 25. März

Der Indie-Hit Dredge bietet eine ungewöhnliche Mischung aus Fischerei und Horror im Lovecraft-Stil. Mit eurem kleinen Fischkutter fahrt ihr hinaus auf See, fangt möglichst seltene und wertvolle Fische und erforscht sogar den Meeresgrund, auf dem sich kostbare Schätze verbergen können. Euren Fang könnt ihr verkaufen und mit dem Geld euer Boot verbessern, um noch weiter hinausfahren und neue Gebiete erkunden zu können.

Ihr solltet dabei aber kein zu großes Risiko eingehen: Spätestens bei Nacht wird es nämlich gefährlich, denn es scheint groteske Kreaturen zu geben, die in der Dunkelheit aus der Tiefe auftauchen. Selbst bei Tag gehen euch manchmal mutierte Fische ins Netz, die darauf hindeuten, dass im Meer etwas Seltsames vor sich geht. Wenn ihr die vielen kleinen Inseln erkundet, könnt ihr von deren Bewohnern vielleicht mehr erfahren. Doch auch diese haben ihre Geheimnisse.

LEGO Bricktales

In LEGO Bricktales werkelt ihr nicht nur an eurem Vergnügungspark, sondern erlebt auch Abenteuer auf der ganzen Welt.

Angebot gültig bis: 22. März

LEGO Bricktales ist ein Rätselspiel, das viel Freiraum für kreative Lösungsmöglichkeiten lässt. Eure Aufgabe ist es, den Vergnügungspark eures Großvaters wieder in Schuss zu bringen und so vor der Schließung zu bewahren. Dazu müsst ihr nicht nur vor Ort LEGO-Bauwerke errichten, sondern euch auch auf eine abenteuerliche Reise um die ganze Welt machen, um Ressourcen zu sammeln. Unter anderem besucht ihr Wüsten, karibische Inseln und eine belebte Stadt.

Die Orte werden euch in Form hübscher Dioramen präsentiert, in denen ihr Bewohner kennenlernt und ihnen Hilfe leistet. Für spielerische Abwechslung sorgen verschiedene Rätseltypen: Es gibt klassische Physikrätsel, etwa wenn ihr eine Brücke baut, die schwerem Gerät standhalten muss. Manchmal geht es hingegen darum, besonders prachtvolle Bauwerke zu erschaffen oder die spaßigsten Attraktionen für den Vergnügungspark zu konstruieren.

Just Dance 2024 Deluxe Edition

3:18 Just Dance 2024 stellt im Trailer die Songliste zum Launch vor

Angebot gültig bis: 17. März

Die aktuelle Version von Ubisofts erfolgreichem Tanzspiel liefert euch 40 neue Songs. Die Auswahl reicht von beliebten Klassikern bis hin zu aktuellen Hits und bedient die verschiedensten Genres, sodass sich für jeden Geschmack etwas finden lässt. Mit dabei sind beispielsweise Taylor Swift, Dua Lipa und Whitney Huston. Außerdem gibt es das ganze Jahr hindurch Updates und Events, die zusätzliche Songs und Playlists bieten.

Durch die Events könnt ihr in jeder Saison Belohnungen abstauben, wenn ihr auf der Tanzfläche gute Leistungen abliefert. Falls euch das nicht reicht, könnt ihr Just Dance+ abonnieren und euch so Zugriff auf mehr als 300 Songs sowie besondere Vorteile für Events sichern. In der jetzt stark reduzierten Deluxe Edition ist bereits ein viermonatiges Abo enthalten, sodass ihr sofort die riesige Songbibliothek nutzen könnt.

Among Us

0:44 Among Us - Multiplayer-Megahit auf der Switch

Angebot gültig bis: 19. März

Among Us ist eines der erfolgreichsten Multiplayer-Spiele der letzten Jahre. Es handelt sich um ein Social Deduction Game: Auf einem Raumschiff muss eine Gruppe Spieler*innen verschiedene Aufgaben erledigen, um die Reise fortzusetzen und zu überleben. Das Problem: Unter ihnen befinden sich Verräter, die die anderen sabotieren oder sogar ermorden. Der Rest der Gruppe muss versuchen, diese Verräter zu enttarnen.

Hat jemand etwas Verdächtiges beobachtet, wird eine Gesprächsrunde einberufen, in der sich die Gruppe darauf einigen kann, jemanden vom Schiff zu werfen. Entscheidet sie sich falsch, tötet sie damit allerdings einen Unschuldigen und mindert somit ihre Chancen auf den Sieg. Das sorgt für hitzige Diskussionen voller Lügen, gegenseitiger Beschuldigungen und verzweifelter Unschuldsbeteuerungen, die den Reiz des Spiels ausmachen.

Über 1000 weitere Switch-Spiele günstig sichern

Wie gesagt, findet ihr neben den genannten Deals im Nintendo eShop aktuell noch über 1000 weitere Switch-Spiele zu stark reduzierten Preisen. Es lohnt sich also auf jeden Fall, auch selbst nochmal die Angebote zu durchstöbern. Dieser Link bringt euch direkt zur Übersicht: