No More Heroes 3 - E3 2019-Trailer kündigt Fortsetzung der Serie an

Nintendo lässt auf der E3 2019 die Katze aus dem Sack und kündigt mit No More Heroes 3 einen neuen Hauptteil der Suda51-Spielereihe an. Den Release-Termin gibt es zwar noch nicht, aber der Zeitraum wird schon mal eingegrenzt: Nächstes Jahr geht die Action wieder in die Vollen.

No More Heroes 3 erscheint 2020 für Nintendo Switch

Travis Touchdown kehrt zurück: Als waschechte Fortsetzung schickt No More Heroes 3 Travis wieder gegen allerlei Gegner ins Feld.

Gameplay-Trailer enthüllt No More Heroes 3 auf der E3 2019

Diese E3 2019-News wird noch weiter aktualisiert.

Wie findet ihr den No More Heroes 3-Trailer?