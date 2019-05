Travis Strikes Again: No More Heroes erscheint auch für die PS4

Eigentlich waren wir davon ausgegangen, dass das Action-Spiel Travis Strikes Again: No More Heroes Switch-exklusiv bleiben würde. Doch Entwickler Suda 51 und das Studio Grasshopper Manufacture haben offenbar andere Pläne.

Denn auf Twitter haben sie angekündigt, Travis Strikes Again auch für die PS4 und den PC zu veröffentlichen. Ein genaues Release-Datum gibt es allerdings noch nicht, dieses dürfte irgendwann in der nächsten Zeit bekannt gegeben werden.

We just announced that Travis Strikes Again: No More Heroes will be coming to PS4 and Steam! Stay tuned for more information!#Momocon2019 pic.twitter.com/YU4vcSy9Nm