Die Nominierungen des Deutschen Computerspielpreises 2020 im Überblick

Die Nominierungen für den Deutschen Computerspielpreis 2020 wurden dieses Mal in einer Videokonferenz ausgewählt. Nun steht fest, welche Spiele in das Rennen um die Preise gehen. Für das "Beste Deutsche Spiel" wurden Sea of Solitude, Through the Darkest of Times und Anno 1800 nominiert.

Deutscher Computerspielpreis 2020: Diese Spiele wurden nominiert

Angesichts der Coronavirus-Krise wurde über die Nominierungen des Deutschen Computerspielpreises (DCP) dieses Jahr nicht persönlich beraten. Stattdessen haben sich die 40 Jury-Mitglieder in einer Videokonferenz zusammengetan und über die Vorschläge beraten, wie es in der entsprechenden Pressemitteilung heißt.

Auch die Preisverleihung des DCP 2020 findet dieses Jahr auf ungewohnte Art und Weise statt. Erstmals wird das Ganze nämlich als "Digital-Gala" zelebriert und im Stream übertragen. Das Spektakel wird am Abend des 27. Aprils auf deutscher-computerspielpreis.de gezeigt.

COVID-19

Die WHO hat die Ausbreitung des Coronavirus zu einer Pandemie erklärt. Verlässliche Informationen zur Situation in Deutschland findet ihr auf der Webseite des Bundesministeriums für Gesundheitliche Aufklärung, internationale Entwicklungen im Überblick gibt es bei der WHO (World Health Organization).

Das gibt es zu gewinnen: In der Kategorie "Bestes Deutsches Spiel" bekommt der Gewinner 100.000 Euro Preisgeld und die beiden anderen Nominierten können 25.000 Euro mit nach Hause nehmen. Bei den Nachwuchspreisen bekommen ebenfalls alle nominierten Prototypen jeweils 20.000 Euro sicher.

Am häufigsten nominiert wurden Anno 1800, Through the Darkest of Times und The Longing. Mit jeweils drei Nominierungen haben diese drei Spiele jeweils besonders gute Chancen darauf, einen der Preise mit nach Hause zu nehmen.

Publikumspreis-Voting: Ab dem 27. März könnt ihr unter deutscher-computerspielpreis.de auch noch selbst für euer Lieblingsspiel voten. Die Abstimmung für den Publikumspreis äuft dann noch bis zum 23. April.

Die Nominierten 2020 aller Jury-Kategorien im Überblick

Bestes Deutsches Spiel

(dotiert mit 100.000 Euro für das Gewinnerspiel und jeweils 25.000 Euro für die weiteren Nominierten)

Bestes Familienspiel

(dotiert mit 75.000 Euro)

Lost Ember (Mooneye Studios)

Through the Darkest of Times (Paintbucket Games / HandyGames)

Tilt Pack (Navel / Super.com)

Nachwuchspreise - Bestes Debüt

(dotiert mit 40.000 Euro)

Avorion (Boxelware)

Lonely Mountains: Downhill (Megagon Industries / Thunderful Publishing)

The Longing (Studio Seufz / Application Systems Heidelberg)

Nachwuchspreise - Bester Prototyp

(dotiert mit 35.000 Euro für den besten Prototypen und jeweils 20.000 Euro für vier weitere Nominierte)

Couch Monsters (Laurin Grossmann, John Kees, Marie Maslofski, Dennis Oprisa, Luca Storz, Jaqueline Vintonjek - HTW Berlin)

Echoes of Etrya (Nik Douglas, Sylvia Exner, Lisa Günther, Robin Hentschel, Silvan Koch, Pia Krensel, Jacob Menz, Melina Stratmann, Soren Wagner - S4G School for Games)

Prim (Oskar Alvarado, Bryan Atkinson, Jonas Fisch, Florian Genal, Michael Kenny, Maria Pendolino, Sascha Schneider - CMMN CLRS)

Sonority (Franca Bittner, Marvin Clauß, Nadine Harter, ?ahin Kablan, Madeline Reinaldo Mendoza, Lisa Nonnemacher, Clemens Sandner, Alice Schlotterbeck, Elisa Schorrig, Willi Schorrig, Vladyslav Trutniev)

Wild Woods (Nadja Clauberg, Moritz Heinemeyer, Johannes Kutsch, Eric Massenberg, Marcus Meiburg - HAW Hamburg)

Beste Innovation und Technologie

(dotiert mit 30.000 Euro)

Blautopf VR (Pixelcloud, TELLUX Next / Südwestrundfunk SWR, TELLUX Next)

Lonely Mountains: Downhill (Megagon Industries / Thunderful Publishing)

Pingunauten Trainer (Lehrstuhl für Medieninformatik, Universität Duisburg-Essen)

Beste Spielewelt und Ästhetik

(dotiert mit 30.000 Euro)

Lost Ember (Mooneye Studios)

Sea of Solitude (Jo-Mei / Electronic Arts)

The Longing (Studio Seufz / Application Systems Heidelberg)

Bestes Gamedesign

(dotiert mit 30.000 Euro)

Anno 1800 (Ubisoft Mainz / Ubisoft)

Spellforce 3: Soul Harvest (Grimlore Games / THQ Nordic)

The Surge 2 (Deck13 / Focus Home Interactive)

Bestes Serious Game

(dotiert mit 30.000 Euro)

Kleine Löschmeister (Daedalic Entertainment Bavaria / Versicherungskammer Bayern)

Tapestories (Pop Rocket Labs / PETA Deutschland e.V.)

Through the Darkest of Times (Paintbucket Games / HandyGames)

Bestes Mobiles Spiel

(dotiert mit 30.000 Euro)

Arbo (It Matters Games)

Song of Bloom (Kamibox)

Stranded Sails (Lemonbomb Entertainment / Rokaplay)

Bestes Expertenspiel

(dotiert mit 30.000 Euro)

Anno 1800 (Ubisoft Mainz / Ubisoft)

Avorion (Boxelware)

The Longing (Studio Seufz / Application Systems Heidelberg)

Bestes Internationales Spiel

(undotiert)

Bestes Internationales Multiplayer-Spiel

(undotiert)

Apex Legends (Electronic Arts)

Dreams (Media Molecule / Sony Interactive Entertainment)

Unrailed! (Indoor Astronaut / Daedalic Entertainment)

Spielerin/Spieler des Jahres

(undotiert)

Gob b (Fatih Dayik)

GameTube (Daniel Feith, Martin Le, Michael Obermeier und Christian Schneider)

MoAuba (Mohammed Harkous)

Bestes Studio

(dotiert mit 30.000 Euro)

Deck 13 Interactive (Frankfurt am Main)

Mooneye Studios(Hamburg)

Yager Development (Berlin)

Sonderpreis der Jury

(undotiert)

Keine Nominierungen. Mögliche Gewinner in dieser Kategorie werden am 27. April 2020 bekanntgegeben.

Disclaimer: Auch Head of Gamepro.de Rae Grimm zählt zu den 40 Jury-Mitgliedern aus der Games-Branche, Wissenschaft, Wirtschaft und Kultur.

Welche Spiele würdet ihr in den einzelnen Kategorien auszeichnen, was sind eure Favoriten?