Samsung und Apple müssen sich warm anziehen: Das Nothing Phone 2 gibt es jetzt richtig günstig im Angebot

Schnapt euch jetzt das Nothing Phone (2) im Angebot!

Seit 2022 mischt mit der Londoner Firma Nothing ein weiterer Bewerber auf dem umkämpften Smartphone-Markt mit. Nachdem schon das erste Android-Handy mit guter Ausstattung und einem neuartigen Design überzeugen konnte, setzt das Nothing Phone 2 in diesem Jahr in allen Belangen nochmal einen drauf. Drei Monate nach dem Release ist das Phone jetzt bei Amazon erstmals richtig ordentlich reduziert:

Amazon: Nothing Phone 2 jetzt im Angebot

Spannendes Design: Die Rückseite von Handys ist grundsätzlich nicht so interessant. Manche Hersteller setzen auf Glas, andere auf Kunststoff oder Metall. Das Hauptaugenmerk liegt natürlich auf der Vorderseite, wo das Display verortet ist. Nothing hat sich dennoch etwas Einzigartiges einfallen lassen.

Einerseits ist die Rückseite des Nothing Phone 2 transparent und gewährt so einen Blick auf das Innere eures Handys, was wirklich cool aussieht. Andererseits hat der Hersteller hier gleich mehrere LED-Lichter verbaut, die verschiedene Anzeigen ersetzen können. Je nachdem, wie es leuchtet, wisst ihr sofort, wer euch eine Nachricht geschrieben hat oder wie weit euer Timer fortgeschritten ist. Praktisch!

Das Handy wird in Weiß und Schwarz angeboten.

Auch von vorne top: Das bedeutet allerdings nicht, dass beim Bildschirm oder der Ausstattung gespart worden wäre. Das 6,7 Zoll große OLED-Display ist hell und kontrastreich und dank 120Hz Bildwiederholrate auch angenehm flüssig.

Unter der Haube sorgt der Qualcomm Snapdragon 8+ für ausreichend Leistung. Auch neue Spiele sind so kein Problem. Die Dual-Kamera liefert tolle Schnappschüsse, auch wenn hier die Kamera-Platzhirsche von Google oder Apple die Nase noch leicht vorne haben.

So gut ist das Angebot: Das Nothing Phone 2 ist in den Farben Schwarz und Weiß erhältlich. Die Variante mit 12GB RAM und 256GB Speicher ist mit einer ZVP von 699€ ausgestattet.

Bei Amazon kostet das Handy in Weiß gerade nur 622,99€. Die schwarze Version wird für 628,99€ angeboten. Der Versand ist jeweils gratis.

Bei beiden Modellen handelt es sich laut Preisvergleich um den neuen Tiefstpreis.

0:30 Inzone Buds - Sony stellt neue In-Ear-Gaming-Kopfhörer mit saftigem Preisschild vor

In unserer GamePro Deal-Übersicht gibt es viele weitere günstige Angebote und faszinierende Neuerscheinungen in den Bereichen Gaming und Technik zu entdecken. Diese Deals sind ebenfalls sehr empfehlenswert: