Den Notre Dame-Brand könnt ihr bald in VR aus der Sicht der Feuerwehr erleben

Die Pariser Kathedrale Notre-Dame wurde im April 2019 teilweise zum Opfer der Flammen: Ein Brand wütete in dem Wahrzeichen der Stadt und Frankreichs, woraufhin viele Menschen gespendet haben. Unter anderem auch Ubisoft: Der Publisher steuerte 500.000 Euro bei, konnte aber auch mit Hilfe digitaler Modelle helfen. In Kooperation mit den Filmemachern hinter "Notre-Dame on Fire" soll nun ein gleichnamiges VR-Spiel erscheinen, das die Katastrophe aus der Perspektive der Feuerwehr erlebbar macht.

Notre-Dame: Spiel zum Film macht Feuerwehr-Arbeit in VR erlebbar

Darum geht's: Vor einiger Zeit hat die Notre Dame-Kathedrale in Paris gebrannt und jetzt soll nicht nur ein Film dazu erscheinen, sondern auch ein Videospiel. Allerdings kein herkömmlicher Titel für PC, Smartphones oder Konsolen, sondern eine Virtual Reality-Erfahrung. Die spannende Idee dahinter: Wir erleben den Brand aus der Perspektive der Feuerwehr im Einsatz.

VR-Escape-Game: Ubisoft hat bekannt gegeben, dass gemeinsam mit Pathe eine Art Exit-Game in VR geplant ist. Das Virtual Reality-Spiel gehört zum Film "Notre Dame on Fire" und orientiert sich wohl auch grob an dessen Handlung. Wie genau das abläuft, steht noch nicht fest, aber einige grobe Eckdaten haben wir bereits (via: Variety):

Spielzeit von nur rund einer Stunde

von nur rund einer Stunde Gespielt wird aus Sicht der Feuerwehr während des Notre Dame-Brandes.

während des Notre Dame-Brandes. "Escape Game": Wir müssen Puzzles lösen und mit unseren Teammitgliedern kooperieren.

Wir müssen Puzzles lösen und mit unseren Teammitgliedern kooperieren. Relikte : Der Plan sei, sich durch die Kathedrale zu kämpfen und Relikte einzusammeln, während wir gegen die Flammen kämpfen, um "Notre-Dame zu retten".

: Der Plan sei, sich durch die Kathedrale zu kämpfen und Relikte einzusammeln, während wir gegen die Flammen kämpfen, um "Notre-Dame zu retten". Release: Sowohl der Film als auch das gleichnamige Spiel sollen noch im März 2022 erscheinen.

So sieht übrigens der Teaser zum Film aus:

Ubisoft hat bereits zum Zeitpunkt des Brandes dabei mitgeholfen, Notre-Dame wieder herzurichten. Unter anderem gab es Assassin's Creed Unity kurze Zeit kostenlos, in dem die berühmte Kathedrale ebenfalls zu sehen ist.

Außerdem hat der Publisher aus Frankreich Geld gespendet, damit die Kathedrale wieder aufgebaut werden kann. Zusätzlich haben auch die digitalen Nachbauten dabei geholfen:

