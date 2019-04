Notre Dame hat gebrannt. Wieso die Pariser Kathedrale in Flammen stand, steht immer noch nicht fest. Das Feuer wurde mittlerweile aber wieder gelöscht und der Wiederaufbau soll so schnell wie möglich von statten gehen. Der Präsident Frankreichs hat bereits angekündigt, dass die Bauarbeiten an Notre Dame innerhalb von nur fünf Jahren abgeschlossen sein sollen. Dabei könnte unter anderem auch Assassin's Creed Unity helfen.

Paris ist der Star von Assassin's Creed Unity. Caroline Miousse war dafür verantwortlich, dass auch Notre Dame so aussieht, wie die Kathedrale aussehen soll. Insgesamt war die Assassin's Creed-Entwicklerin ganze zwei Jahre damit beschäftigt, Notre Dame nachzubauen.

Wie mit Lego-Steinen bauen: Um die Kathedrale so echt wie möglich wirken zu lassen, sei es nötig gewesen, sie in kleinen Einzelteilen nachzubauen. Eine besondere Herausforderung war laut einem Destructoid-Interview wohl, dass die Entwicklerin Notre Dame vorher selbst nie gesehen hatte.

I don't know if this is insensitive, but I decided to relaunch AC Unity and visit the Notre Dame. It's amazing how detailed it is. pic.twitter.com/e1zUdd4uJb