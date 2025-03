Nur 255€!? MediaMarkt haut das Modell nur kurz mit extremen Rabatt raus!

Die Nintendo Switch OLED war noch nie günstiger – aber die Aktion gilt nicht lange!

MediaMarkt hat dieses Wochenende ein Angebot auf den Tisch gehauen, das es wirklich in sich hat: Beide Modelle der Nintendo Switch OLED (Weiß und Rot-Blau) geraten unter den Preis-Hammer und kosten nur noch 255€! Das ist eine Reduzierung von satten 20%! Ihr braucht nur einen myMediaMarkt-Account und schon könnt ihr den Rabatt nutzen.

Was bietet die Nintendo Switch OLED?

Ist doch klar, natürlich das OLED-Display, steht ja schließlich auch im Namen. Und das ist in meinen Augen auch der größte Vorteil gegenüber dem Standard-Modell. Die satteren Farben und besseren Kontraste sind einfach ein Augenschmaus. Aber das ist bei weitem nicht der einzige Vorteil, den die Switch OLED gegenüber der Standard-Ausführung hat.

Die Nintendo Switch in der OLED-Variante ist in vielerlei Hinsicht das beste Switch-Modell.

Denn das Display ist mit 7 Zoll ganze 0,8 Zoll größer als das der normalen Switch. Darüber hinaus bekommt ihr einen stabileren Standfuß, damit die Konsole nicht so leicht umkippt, und die Dockingstation hat einen LAN-Anschluss für eine schnellere Internetverbindung. Auch nicht unerwähnt lassen möchte ich den doppelten Speicherplatz von 64 GB vs. den 32 GB der normalen Switch.

Nur noch kurz gültig: Wer sich die Switch OLED sichern will, muss schnell sein!

Viel Zeit habt ihr nicht, denn das Angebot gilt nur bis 24. März um 09:00 Uhr, ihr solltet also besser sofort zuschlagen! Das Angebot ist nicht nur für MediaMarkt, sondern auch für Saturn gültig. Aber in beiden Fällen gilt: Ihr braucht ein kostenloses Kundenkonto, um den Rabatt zu nutzen. Hier alle reduzierten Modelle in der Übersicht:

Falls ihr noch auf der Suche nach einem großartigen Spiel für eure Switch seid, bekommt ihr auf Amazon gerade eines der besten Koop-Spiele aller Zeiten: It Takes Two bietet euch grandioses Duo-Gameplay mit vielen fantasievollen Einfällen und bezaubernder Grafik. Nicht zuletzt deshalb wurde das Spiel 2021 mit dem Game of the Year Award ausgezeichnet. Auf Amazon bekommt ihr das Spiel für die Switch gerade mit einem fetten Rabatt.