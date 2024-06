Nur 3,99 Euro im PS Store: Schnappt euch dieses Superhelden-Actionspiel mit 80% Rabatt

Auch Harley Quinn ist bei Injustice 2 dabei.

Dank des aktuellen Sales im PS Store kommt ihr gerade zu wirklich guten Kursen an zahlreiche PS4- und PS5-Titel. Wir haben uns durch die Angebote gewühlt und ein paar herausgefischt, die unserer Meinung nach besonders empfehlens- oder zumindest beachtenswert sind. Dazu gehört auch dieses Spiel:

Spiel: Injustice 2 - Standard Edition

Angebotspreis: 3,99 Euro

3,99 Euro Regulärer Preis: 19,99 Euro (Rabatt von 80 Prozent)

19,99 Euro (Rabatt von 80 Prozent) Angebot gültig bis: 13. Juni 2024

Injustice 2: Ein famoser Superhelden-Prügler

5:19 Injustice 2 - Test-Video zur zweiten Runde des Superhelden-Prüglers

Genre: Action-Adventure

Action-Adventure Plattformen: PS4, Xbox One, Switch, PC

PS4, Xbox One, Switch, PC GamePro-Wertung: 88

88 Metacritic-Schnitt: 87 (PS4-Version)

Die Prämisse von Injustice 2 ist ziemlich simpel: Hier geben sich diverse DC Comics-Charaktere an unterschiedlichen Schauplätzen ordentlich auf die Mütze. Insgesamt stehen 28 Figuren zur Wahl, etwa Wonder Woman, Scarecrow oder Captain Cold – weitere Charaktere sind zudem per DLC erhältlich.

Neben der technischen Umsetzung begeistern bei dem Prügler vor allem das ausgefeilte und abwechslungsreiche Kampf- und Combosystem, jeder Charakter spielt sich zudem spürbar anders. Da das Ganze zudem gut zugänglich, aber trotzdem komplex ist, dürften sowohl Fighting Game-Einsteiger*innen wie Profis Spaß mit Injustice 2 haben.

Negativ fällt hauptsächlich der maue Umfang bezüglich der Arenen auf, denn davon gibt es nur rund ein Dutzend. In unserem Test zu Injustice 2 zeigte sich Kollege Michael Cherdchupan dennoch ziemlich angetan und schreibt in seinem Fazit:

"Injustice 2 blendet das ganze Gerede um den heißen Brei fast komplett aus und kommt gleich zur Sache. Das macht sofort Spaß und ich bin aus dem Lachen nicht mehr herausgekommen, weil alles so herrlich übertrieben dargestellt wird. Dass ich während des Spielens so manchen Charakter liebgewonnen habe, obwohl ich selbst kein Leser von Comics bin, hat mich ziemlich überrascht. Allein die stylischen Signature-Moves am Ende eines gewonnenen Kampfes sind schlichtweg der Hammer!"

Mehr zum Spiel erfahrt ihr in Michaels Test:

Übrigens: Auch den Vorgänger – Injustice: Götter unter uns – bekommt ihr im aktuellen PS Store Sale zum Schnapperpreis. Hier zahlt ihr sogar 50 Cent weniger, allerdings ist der zweite Teil in nahezu jeder Disziplin besser als der erste – weswegen wir ihn hier auch ausdrücklich empfehlen.