Nur 1,49 Euro im eShop und PS Store: Dieses wunderschöne Adventure mit 83 auf Metacritic gibt's gerade zum Schnäppchenpreis

The Last Campfire ist gerade in vielen digitalen Stores im Angebot.

Derzeit findet ihr in den digitalen Stores für Switch, PlayStation, Xbox und auch auf Steam wieder zahlreiche attraktive Angebote, bei denen ihr etliche großartige Titel zu absoluten Schnäppchenpreise abgreifen könnte. Dazu zählen auch viele Spiele, die leicht zu übersehen sind, die es aber trotzdem wert sind, gezockt zu werden. Dazu gehört auch dieser Titel:

Spiel: The Last Campfire

The Last Campfire Angebotsreis : 1,49 Euro

: 1,49 Euro Regulärer Preis: 14,99 Euro (das entspricht einem Rabatt von 90 Prozent)

14,99 Euro (das entspricht einem Rabatt von 90 Prozent) In welchen Stores? eShop, PS Store, Xbox Store und Steam

eShop, PS Store, Xbox Store und Steam Bis wann gilt das Angebot? Bis zum 10.6.2024

Im PlayStation Store habt ihr sogar noch drei Tage länger Zeit, genauer bis zum 13.6., um euch das Angebot zu schnappen.

In The Last Campire steckt ein kleines Projekt mit viel Herz

1:40 The Last Campfire - Adventure der No Man's Sky-Macher erscheint für PS4, Xbox One & Switch

Genre: Adventure

Adventure Spielzeit: ca. 5 Stunden

ca. 5 Stunden Erstveröffentlichung: 2020

2020 Systeme: PS4, Xbox One, Switch, PC, Mobile

PS4, Xbox One, Switch, PC, Mobile Metacritic-Schnitt: 83 (Switch-Version)

The Last Campfire ist ein Adventure von Hello Games, den Machern von No Man's Sky. Es wurde von Steve Burgess and Chris Symonds im Rahmen der Hello Games Shorts gepitched, einem internen Programm des Studios, mit dem auch kleinere Projekte realisiert werden sollen.

Darum geht's: Im Adventure übernehmt ihr die Rolle eines Charakters namens Glut, der auf der Suche nach seiner Heimat ist und dafür drei gefährliche Gebiete erkundet, in denen er auf mysteriöse Kreaturen und verlorene Menschen trifft, während er verlassene Ruinen erkundet.

Spielerisch besteht das Adventure neben der Erkundung hauptsächlich aus Rätseln, deren großer Pluspunkt ihre Vielfältigkeit ist. Hier werden zudem auch öfter die wunderschönen Umgebungen eingebunden.

Laut diverser Tests zum Spiel müsst ihr bei der Switch-Version von The Last Campfire allerdings ein paar technische Probleme in Kauf nehmen, die sich allerdings nicht großartig auf das Spielerlebnis auswirken.

Habt ihr The Last Campfire bereits gespielt und könnt das Adventure ebenso empfehlen?