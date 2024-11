Für läppische 81 Cent auf Steam: Nur noch kurze Zeit könnt ihr euch einen legendären Shooter-Klassiker schnappen

Half-Life und Half-Life 2 nie gezockt? Dann wird's allerhöchste Zeit und die Gelegenheit ist günstig.

Falls ihr noch nie Half-Life gespielt haben solltet, ist jetzt der perfekte Zeitpunkt dafür, das zu ändern. Ihr könnt den Shooter-Klassiker jetzt nämlich für einen Spottpreis bei Steam ergattern. Für geradezu lächerliche 81 Cent habt ihr jetzt die Chance, diese Bildungslücke zu füllen und eines der besten, einflussreichsten und spannendsten Spiele aller Zeiten nachzuholen. Aber auch Teil 2 gibt es aktuell sehr günstig.

Half-Life kostet bei Steam im Moment nur 81 Cent und wer es noch nicht hat, muss einfach zuschlagen

Das ist Half-Life:

1:58 12 Dinge, die ihr wahrscheinlich noch nicht über Half-Life wusstet

Genre : Ego-Shooter

: Ego-Shooter Release : 1998

: 1998 Plattform : PC, Steam

: PC, Steam Preis : 0,81 Euro

: 0,81 Euro Wie lange gilt das Angebot noch? Es endet laut der Steam-Page am 22. November, also morgen.

Es endet laut der Steam-Page am 22. November, also morgen. Wo finde ich das? Im Steam-Shop

Darum geht's: In Half-Life schlüpfen wir in die Rolle von Gordon Freeman, einem Wissenschaftler, der eigentlich nur auf dem Weg zur Arbeit in einer Forschungseinrichtung ist. Allerdings müssen wir bald feststellen, dass dort merkwürdige Dinge vor sich gehen und bekommen es im Lauf des Spiels sogar mit Aliens zu tun.

Was ist das Besondere daran? Half-Life hat als einer der ersten Titel überhaupt komplett auf Zwischensequenzen verzichtet und seine Geschichte vollständig in der Spiele-Grafik erzählt, während wir selbst nie die Kontrolle über unsere Figur verlieren. Der Mix aus First Person-Shooter- und Adventure-Elementen samt realistischer Welt war seinerzeit bahnbrechend und einzigartig.

Kein Wunder also, dass Half-Life nach Release von über 50 Magazinen zum Spiel des Jahres gekürt wurde. So etwas hatte es bis dahin noch nie gegeben und die Story rund um die Black Mesa-Forschungseinrichtung und den Wissenschaftler, der nur widerwillig zur Waffe greift, sucht auch heute noch ihresgleichen.

Übrigens existiert mit Black Mesa mittlerweile auch ein offiziell abgesegnetes Fan-Remake.

Auch Half-Life 2 gibt es gerade super günstig und das lohnt sich doppelt

Auf Steam könnt ihr euch nicht nur den ersten Teil, sondern auch Half-Life 2 für unter einem Euro schnappen. Das ist zwar angesichts der Tatsache, dass es den Titel gerade erst ganz kostenlos gab, ein stolzer Preis, lohnt sich aber trotzdem auf jeden Fall. Valve feiert momentan nämlich das große Half-Life-Jubiläum und hat dem Titel nicht nur die beiden Zusatz-Episoden in einem Paket spendiert, sondern auch noch neue Inhalte und Grafik-Einstellungen verpasst.

Gutes Angebot auch für den zweiten Teil: Einerseits ist Half-Life 2 mindestens genauso legendär wie Teil 1 (und hat uns allen Steam beschert – ob wir wollten, oder nicht) und hat mit der Gravity Gun neue Maßstäbe gesetzt, andererseits soll irgendwann in naher Zukunft eine Raytracing-Variante des Spiels veröffentlicht werden. Diese RTX-Version bekommen alle gratis, die Half-Life 2 besitzen. Wenn ihr jetzt kostengünstig zuschlagt, könnt ihr bald also Half-Life 2 RTX zocken.

Habt ihr euch Half-Life 1 und 2 schon gesichert? Welchen Teil mögt ihr lieber?